Priyanka Chopra: Gegen Jetlag schmiert sie sich mit diesem Zeug ein

Priyanka Chopra benutzt Feuchtigkeitscreme, um ihren Jetlag zu bekämpfen. Die ‚The Sky Is Pink‘-Darstellerin reist sehr oft um die Welt und hat daher auch oft mit Jetlag zu kämpfen. Um immer frisch und munter auszusehen, hat sie sich daher eine Routine zugelegt.

Die schöne Frau an der Seite von Sänger und Schauspieler Nick Jonas schwört sie auf die Feuchtigkeitscreme von ‚Obagi‘, wie sie im Gespräch mit ‚PureWow‘ verrät: „[Die Feuchtigkeitscreme] beinhaltet Vitamin C. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das Vitamin C meine Haut mehr strahlen lässt, besonders nachdem ich so viel geflogen bin.”

„Ich bin immer etwas speziell“

Erst kürzlich betonte die Schauspielerin, wie wichtig es ihr sei, natürlich auszusehen.

Daher möchte sie auch nichts verrücktes mit ihrem Gesicht machen lassen: „Ich bin etwas speziell, wenn es um mein Gesicht geht […], ich möchte einfach vorsichtig sein. […] Ich bin niemand, der verrückte Sachen mit seinem Gesicht anstellen lässt. Ich bevorzuge die alte Schule. Feuchtigkeitscreme, Gesichtskosmetik, Dinge, bei der man Acht auf seine Haut gibt. Viel Wasser, Feuchtigkeit“, so die 37-Jährige im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘.