Stars Priyanka Chopra Jonas: Ihre Tochter ist ein riesiger ‚Vaiana‘-Fan

Priyanka Chopra Jonas - Head of State - Premiere - EPK - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 14:00 Uhr

Die Tochter der Darstellerin 'besteht darauf', dass sie Vaiana heißt.

Priyanka Chopra Jonas‘ dreijährige Tochter „besteht darauf“, dass sie Vaiana heißt.

Die 42-jährige Schauspielerin beschrieb ihre Tochter Malti Marie, die sie mit ihrem Ehemann Nick Jonas hat, als „so ein Mädchen“ und als einen großen Fan von Disney-Prinzessinnen, insbesondere der Titelfigur aus dem Film ‚Vaiana‘ von 2016 und dessen Fortsetzung von 2024.

Priyanka verriet, dass sich ihr Nachwuchs derzeit mit einem zusätzlichen Spitznamen vorstellen würde, um ihr Idol aus dem Film zu ehren. Chopra Jonas erzählte in der ‚Good Morning America‘-Talkshow: „Sie stellt sich als Malti Marie Vaiana Chopra Jonas vor. Sie besteht darauf, dass sie Vaiana ist. Sie besteht darauf, dass das ihr Name ist, also ihr offizieller Name in der Schule.“ Die Tochter der ‚Heads of State‘-Prominenten liebe es zudem, sich mit Outfits aus Priyankas Kleiderschrank zu verkleiden. Die Darstellerin fügte hinzu: „Sie liebt es, in meinen Kleiderschrank zu kommen, meine Schuhe zu tragen und meine Kleider zu sehen. Sie war mit dabei, als wir uns für die Met Gala anzogen, und sie zog mir Handschuhe und Hut an und sagte: ‚Mama und Gaga gehen zu einem Ball, genauso wie Aschenputtel.'“