Priyanka Chopra und Nick Jonas: Traumpaar-Show in Cannes

Sonntag, 19. Mai 2019 21:53 Uhr

Ja ist den schon wieder Hochzeit? Nick Jonas (26, 1,67m) und Priyanka Chopra (36, 1,65m) erschienen am Samstag bei den Filmfestspielen in Cannes und katapultierten sich mit ihrem atemberaubenden Auftritt sofort an die Spitze der Gesprächsthemen des Tages!

Am Freitag trugen sie beim Betreten des Martinez Hotels beide schon einen passenden, hellen gemusterten Look und präsentierten sich auf einer anschließenden Party als innig verliebte Ehepaar.

Am Samstag präsentierten die indische Schönheit und ihr süßer Göttergatte dann ebenfalls beide ein glamouröses Weiß zur verregneten Premiere von „Les Plus Belles Annees D’Une Vie“ oder „Die besten Jahre eines Lebens“.

Brautpaar-Look

Die Schauspielerin sah in einem elfenbeinfarbenen Kleid des libanesischen Designers Georges Hobeika, bestehend aus einer Menge Tüll, unglaublich aus. Mit ihrem Liebsten im Arm, der in einen weißen Smoking von Chopard gekleidet war, boten sie den glamourösesten Anblick des Tages.

Quelle: instagram.com

Popstar Nick Jonas gab sich als der perfekte Gentleman, als er seiner Frau mit ihrem langen Kleid natürlich aus dem Auto half. Chopra und der Jonas-Brothers-Musiker haben Ende letzten Jahres geheiratet, aber diese Fotos könnten genauso gut von ihrer Hochzeit stammen…