Priyanka Chopra will jetzt ganz schnell ein Baby

Bisher waren es nur Spekulationen, aber im Interview mit der Vogue India verriet Priyanka Chopra (37), dass sie und Ehemann Nick Jonas (26) schon bald ein Baby haben wollen.

Priyanka Chopra gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen aus Bollywood. Und auch in Hollywood konnte sie in den vergangenen Jahren dank ihren Rollen in der TV-Serie „Quantico“ und der Komödie „Baywatch“ zunehmend Fuß fassen. Außerdem hat sie mit Nick Jonas einen Mann an ihrer Seite, der nicht nur eine knackige Dekade jünger ist als sie, sondern der sie auch noch über alles zu lieben scheint, wie er ihr immer wieder mit extravaganten Geschenken beweist.

Baby auf der To-Do-Liste

Zum perfekten Glück fehlt nun nur noch eins: ein Baby. Mit 37 Jahren bleiben der schönen Inderin zwar noch ein paar Jahre, aber wie viele Frauen wissen, lässt eine Schwangerschaft auf Wunsch gerne mal auf sich warten.

Im Interview mit der indischen Vogue verriet Priyanka den Lesern, dass die Gründung einer eigenen Familie eines der Ziele für die kommenden Monate ist. „Ein Haus zu kaufen und ein Baby zu bekommen steht auf meiner To-Do-Liste.“

Schon schwanger?

Ob das Paar schon am Üben ist oder ob ein gemeinsames Baby lediglich als grobe Idee am Horizont zu sehen ist, wollte sie dem Reporter nicht verraten. Dass sie schon schwanger ist, scheint angesichts der Tatsache, der gerade stattfindenden Dreharbeiten zu ihrem neuen Action-Film „We Can Be Heros“ eher unwahrscheinlich.

In dem Blockbuster spielt sie an der Seite vom kommenden „Star Wars“-Helden Pedro Pascal (44) eine junge Superheldin, die mit einer Gruppe von Mitstreitern eine Alien-Invasion zu stoppen versucht. Zudem beginnen bereits im Oktober die Dreharbeiten für den Netflix-Film „The White Tiger“ in Indien. Bei der Literaturverfilmung wird sie in einer bisher noch nicht benannten Rolle vor der Kamera stehen und wird außerdem als Produzentin hinter den Kulissen involviert sein.