Priyanka Chopra zeigt hier, was sie hat

Sonntag, 11. August 2019 21:26 Uhr

Bei der BeautyCon in Los Angeles lies Priyanka Chopra (37) tief blicken. In komplett durchsichtiger Bluse (oder was auch immer das war) zeigte der indische Hollywood-Export ihre beiden Prachtexemplare.

Mama Mia! Obwohl die schöne Priyanka Chopra mit 37 Jahren knallhart auf die 40 zugeht, sehen ihre Brüste aus, als wäre sie Mitte 20. Entgegen der Gesetze der Schwerkraft sitzen die beiden immer noch stramm und schön weit oben.

Die gebürtige Inderin geizt nicht mit ihren Reizen und stolzierte am Wochenende im weißen Anzug mit durchsichtiger, schwarzen Bluse über den Rosa Teppich der Beauty-Messe in LA. Das Jacket verdeckte ganz züchtig die Brustwarzen der Schauspielerin, wodurch ihr ein Nipplegate erspart blieb.

Botschaft: Frauenpower

Neben ihrem grandiosen Look begeisterte Priyanka die Besucher auch mit ihrem Q&A-Talk auf der Messe. Die Fans nutzen die Möglichkeit, um der Ehefrau von Nick Jonas (26) Frage jeglicher Art zu stellen. Es ging um ihre gigantische Hochzeit, ihre frische Ehe, den großen Altersunterschied zwischen ihr und Ehemann Nick und natürlich um Priyankas Lieblingsthemen: Gleichberichtigung und Frauenpower.

Die Schauspielerin setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Frauen im Privatleben, im Beruf und in der öffentlichen Wahrnehmung als gleichwertig mit Männern gesehen werden. Jede Frau sollte ihrer Meinung nach dabei helfen, eine solche Welt zu erschaffen. Sie plädierte an das Publikum:

„Ich habe vor vielen, vielen Jahren verstanden, dass ich andere Frauen fördern muss, sei es nur im Kleinen. Vielleicht trägt so jeder seinen Teil dazu bei, eine Welt aufzubauen, in der Frauen in Führungspositionen sitzen. Denn darin sind wir wirklich gut.“