Probleme mit der Atmung: Melissa Joan Hart ist an Covid-19 erkrankt

Melissa Joan Hart, hier auf einem Event in Los Angeles, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. (wue/spot)

20.08.2021 16:53 Uhr

Obwohl Melissa Joan Hart vollständig geimpft ist, hat sie nach einer Corona-Infektion unter anderem Probleme mit der Atmung.

Die US-Schauspielerin Melissa Joan Hart (45) ist an Covid-19 erkrankt. Das teilt sie in einem knapp zweiminütigen Clip ihren rund 1,6 Millionen Instagram-Followern mit. „Ich bin geimpft und habe Covid – und es ist schlimm“, erklärt Hart in dem Video. Sie verspüre einen Druck auf ihrer Brust und es sei schwierig für sie, zu atmen.

Hart glaube, dass eines ihrer Kinder ebenfalls erkrankt sei, bete aber, dass die anderen sich nicht angesteckt haben. Sie hat ihre Söhne Tucker (8), Braydon (13) und Mason (15) mit ihrem Ehepartner Mark Wilkerson, mit dem sie seit 2003 verheiratet ist.

„Ich bin sauer, richtig sauer“, erklärt die Schauspielerin, die vor allem durch ihre 1990er-Jahre-Serien „Sabrina – Total verhext!“ und „Clarissa“ bekannt wurde. Die Familie habe Sicherheitsvorkehrungen getroffen und aufgepasst, sei aber „ein bisschen faul“ geworden. Hart erklärt weiter: „Ich glaube auch, wir sind als Land faul geworden. Und ich bin richtig sauer, dass meine Kids keine Masken in der Schule tragen mussten.“ Sie glaube, dass sie sich auf diesem Weg angesteckt habe.

„Bleibt wachsam und passt auf euch auf“

Ihr jüngster Sohn habe täglich seine Maske getragen und nun könne Hart ihm für den Fall, dass er auch Covid-19 bekommen sollte, zumindest sagen, dass er für alle in seiner Klasse ein Superheld gewesen ist. Denn er habe seinen Lehrer und seine Klassenkameraden vor einer Ansteckung beschützt. Die 45-Jährige hoffe, dass niemand sonst in der Familie sich anstecke, „denn wenn jemand ins Krankenhaus muss, kann ich nicht dabei sein“, erklärt sie sichtlich emotional.

Hart sei verängstigt, traurig und von sich selbst sowie einigen Politikern und vielen anderen Menschen enttäuscht. Sie rufe ihre Fans dazu auf, besser auf sich selbst, auf ihre Familien und ihre Kinder aufzupassen: „Es ist noch nicht vorbei. […] Also bleibt wachsam und passt auf euch auf.“