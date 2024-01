Am 14. Januar Programm steht fest: So läuft der Thronwechsel in Dänemark ab

Prinz Frederik und Prinzessin Mary besteigen am 14. Januar den Thron. (hub/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 19:01 Uhr

Prinzessin Mary und Prinz Frederik besteigen am 14. Januar den dänischen Thron. Nun steht fest, wie das Programm an diesem Tag aussehen wird.

Prinz Frederik (55) und seine Ehefrau Prinzessin Mary (51) werden in wenigen Tagen König und Königin von Dänemark sein. Königin Margrethe II. von Dänemark (83) hatte in ihrer traditionellen Neujahrsansprache verkündet, dass sie abdanken wird. Nun hat der Palast das vollständige Programm für den Thronwechsel enthüllt. "Am 14. Januar 2024 tritt Ihre Majestät die Königin als Königin von Dänemark zurück und vertraut den Thron Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen, an", schreibt das Königshaus in einer Erklärung. Dazu wurde der Zeitplan des Thronwechsels veröffentlicht.

Video News

Das historische Ereignis wird im Vergleich zum großen Spektakel rund um die Krönung des britischen Königs Charles III. (75) im Mai 2023 eher bescheiden ausfallen. Ausländische Staats- und Regierungschefs oder Würdenträger werden in Dänemark offenbar nicht erwartet. Die amtierende dänische Premierministerin Mette Frederiksen (46) wird aber eine entscheidende Rolle bei der Zeremonie spielen, genau wie Mary und Frederiks ältester Sohn Prinz Christian (18), der neue Kronprinz.

Zeremonie auf Schloss Christiansborg

Dem Programm zufolge werden am 14. Januar kurz nach Mittag (13:35 Uhr) Mary, Frederik und Christian die kurze Strecke von Schloss Amalienborg zum Schloss Christiansborg fahren. Königin Margrethe wird in einer Kutsche zum Schloss Christiansborg kommen, begleitet von einem Regiment.

Nach ihrer Ankunft im Schloss Christiansborg werden Margrethe, Frederik, Mary und Christian gemeinsam mit der dänischen Regierung den Thronwechsel begehen. Er erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem Margrethe während einer Sitzung des Staatsrates ihre Abdankungserklärung unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung wird sie Christiansborg verlassen und in ihre Residenz zurückkehren.

Der neue König Frederik und Königin Mary sollen um 15 Uhr zusammen mit der dänischen Premierministerin den Balkon von Schloss Christiansborg betreten. Mette Frederiksen wird dann öffentlich die Thronbesteigung verkünden und Frederik wird zu den versammelten Menschen sprechen. Salutschüsse sollen folgen.

Großes Feuerwerk

Anschließend werden Mary und Frederik in einer Kutsche vom Schloss Christiansborg nach Amalienborg fahren. Für den Abend ist in Kopenhagen noch ein großes Feuerwerk geplant.

Am Montag (15. Januar) wird es für das neue Königspaar und seine Familie dann einen Empfang im Parlament geben. Am 21. Januar folgt schließlich ein feierlicher Gottesdienst in Aarhus.