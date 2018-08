Promi-BB: Chetrin kommen beim Wahrsager die Tränen

Dienstag, 21. August 2018 19:47 Uhr

Hellseher-Scharlatan Mike Shiva ist bei „Promi Big Brother“ endlich in seinem Element: Endlich folgt der possierliche Schweizer seiner Berufung und packt seine Tarot-Karten aus. Denn jetzt ist er ja im Luxusbereich der Containeranlage.

„Es geht um Liebe, Familie, Kinder, die Zukunft. Es kann auch sein, dass der Tod kommt“, erklärt Mike sein Kartendeck. Die ersten prominenten Kunden des TV-Hellsehers sind „Mr. Bling-Bling“ Alphonso Williams und TV-Sternchen Chethrin (sprich „Kässriehn“) Schulze. Klar, dass letztere als selbsternannte „Flirt-Maschine“ insbesondere am Thema Liebe interessiert ist. Bei Mikes Blick in die Zukunft fließen bei Chethrin dann aber die Tränen. Und auch DSDS-Sieger Alphonso ist gerührt von Mikes Vorhersagen. Hat der Hellseher mit seinen Prognosen ins Schwarze getroffen? Scheinbar. Denn danach sagte er u.a. „Sie war sehr erstaunt, weil ich auch Dinge angesprochen habe, die ich so nicht wissen konnte und die sie als sehr toll empfunden hat“. Ach was? …

Mit dem Wischmob im Dreck

Unterdessen musste Alphonso wieder in den Baustellen-Bereich wechseln. Dort gibt es nur EIN Thema: Silvias Wischmop. Der ist inmitten von Staub und Bauschutt noch in der Nacht in Aktion zu bewundern. „Alle haben gelacht über den Wischmop, auch ich. Aber das Scheißding ist hier Gold wert“, kommentiert Alphonso lachend die putzmuntere „Baustellen“-Bewohnerin Silvia Wollny.

Das alles und noch mehr gibt’s heute Abend ab 22.15 Uhr bei SAT.1.

Aktuelle Bewohner in der „Villa“: Johannes Haller, Cora Schumacher, Daniel Völz, Katja Krasavice, Sophia Vegas, Pascal Behrenbruch, Umut Kekilli, Mike Shiva

Aktuelle Bewohner auf der „Baustelle“: Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher, Chethrin Schulze, Silvia Wollny