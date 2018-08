Promi BB: Das sagt Cora Schumacher über ihren Einzug

Freitag, 17. August 2018 13:20 Uhr

Heute geht Promi Big Brother in eine neue Runde! Die PS-Lady und Ex-Frau von Ralf Schumacher, Cora Schumacher (41), ist seit Jahren „anonymer Big Brother-Fan“. Im Interview mit SAT.1 erzählt sie u.a. warum die Zeit im Haus wie Urlaub ist und was George Orwell mit ihrer Teilnahme an der Show zu tun hat. Hier ein Auszug.

Warum gehst Du ins „Promi Big Brother“-Haus?

Als anonymer „Big Brother“-Zuschauer hab ich mir immer schon gedacht, dass ich da irgendwann auch mal Bock drauf haben werde. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf: Ich will einfach mal zwei Wochen Urlaub von meinem Handy haben! Das ist für mich also wie bezahlter Urlaub.

Was möchtest Du mit Deiner Teilnahme erreichen?

„Promi Big Brother“ ist eine Herausforderung für mich, die ich als Rennfahrerin natürlich gerne gewinnen möchte. Und ich will mir selbst beweisen, dass ich das schaffe.

Wie bereitest Du Dich auf die zwei Wochen „Isolation“ vor?

Gar nicht. Das einzige, was ich machen muss ist vorarbeiten. Ich bin selbstständig und im Moment baue ich viele Immobilien. Ich muss mir die Zeit für „Promi Big Brother“ freischaufeln. Ich glaube, dass der ganze Druck mit dem Tag von mir abfällt, wenn ich ins Haus einziehe. Vermutlich wird das Leben im Haus für mich entspannender sein als mein Alltag. Das einzige wovor ich ein bisschen Bedenken habe, dass ich vielleicht Platzangst

bekomme. Schließlich kann man nicht wie sonst ganz spontan gehen und ein paar Stunden später wiederkommen.

Wie stellst Du Dir das Leben unter 24-Stunden-Beobachtung vor?

Ich kann mir das Leben unter Dauerbeobachtung noch nicht vorstellen. Wahrscheinlich brauche ich erstmal ein paar Tage, um damit klar zu kommen. Auch auf die anderen Mitbewohner muss man sich erstmal einstellen. Aber das Thema totale Überwachung hat mich schon immer interessiert. Ich habe in meiner Abi-Prüfung über George Orwells Roman „1984“, in dem es ja um einen totalitären Überwachungsstaat geht, geschrieben und eine Note zwei dafür bekommen, weil ich ihn in meiner Arbeit total übertrieben und hysterisch dargestellt hätte. Am liebsten würde ich heute zu meinem damaligen Deutschlehrer gehen, die Klausur auf den Tisch legen und nachträglich auf die Note eins bestehen. Verglichen mit der heutigen Zeit habe ich nämlich noch deutlich untertrieben. Wir werden alle 24 Stunden überwacht, alleine über das Handy. Wir wollen es bloß nicht wahrhaben. Insofern finde ich „Promi Big Brother“ gar nicht so schlimm.

Was wird die größte Herausforderung für Dich im Haus?

Ich hasse Ungerechtigkeit. Wenn jemand schlecht oder nicht fair behandelt wird, wenn ich etwas ungerecht finde, kann ich mich schwer zurückhalten. Dann muss ich das Kundtun.

Wie reagierst Du in Konfliktsituationen?

Bei Konflikten bin ich sehr emotional! Aber wenn ich dann 20 bis 30 Minuten für mich habe, beruhige ich mich auch wieder. Dann muss man mich halt kurz mal in Ruhe lassen. Wenn ich jemandem Unrecht getan habe und das Gefühl habe, übers Ziel hinausgeschossen zu sein, entschuldige ich mich und hoffe, dass dann alles wieder gut ist.

Wenn Du die Wahl hättest: Mit wem würdest Du gerne im Haus wohnen und warum?

Wenn mich Big Brother fragen würde, dann könnte ihr gerne Charlie Hunnam für mich einladen, damit hätte ich kein Problem. (lacht)

Was ist für Dich im Haus tabu?

Nackt zu sein ist nicht so meins. Oder komische, sexuelle Anspielungen, wenn sich jemand nicht im Zaum halten kann sind für mich auch abstoßend. Das ist für mich im Haus ein absolutes No-Go!