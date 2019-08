Promi BB: Die Psycho-Analytikerin geht widerwillig unter Tränen

Schauspielerin Sylvia Leifheit musste am Dienstagabend das Camp von ‚Promi Big Brother‘ verlassen. Sie war von den Kandidaten mit Joey Heindle nominiert worden, letztlich hatten die Zuschauer das letzte Wort.

Erstmals mussten sich die Kandidaten offen vor ihren Mitbewohner nominieren, bis dahin geschah das ja immer verborgen in den Sprechzimmern. Fernsehshows können schon grausam sein. Vor allem wenn man für saftige Honorare einstreicht.

Die 43-Jährige, zur ausführlichen Charakter-Analyse neigende Camperin ist die sechste Bewohnerin, die die Show verlassen muss. Gehen wollte sie nicht, brach beim Auszug in Tränen aus. Ihr Analysen sind geradezu legendär, ihr Mitgefühl (zumindest im Camp) unerreicht. Gerne hätte die Frau mit dem Herzen am rechten Fleck die restlichen Bewohner und wunderbaren Menschen noch näher beleuchtet: „Ich war mittendrin, diese Menschen noch besser kennenzulernen“.

Joey Heindle will kämpfen

Ebenfalls mal wieder in Tränen aufgelöst war Schnuckelchen Joey Heindle. Ihm machen die Lästereien um seine Person zu schaffen. So auch Camp-Oma Kilo von Kiesenwetter, die dem 26-Jährigen vorwarf nur eine Show abzuziehen. Für Joey stand fest: „Ich werde nie wieder in so einem Format mitmachen. Nie ever fucking wieder!“ Da ist er nicht alleine. Auch Janine Pink reicht es, obwohl sie seit Tagen im Luxus schwelgt, wolle sie sich „nie wieder bei Big Brother bewerben“. Doch zumindest Joey wolle bis zum Schluss kämpfen, auch wenn die anderen nominiert hatten, weil er dich so gerne raus wolle. Das verstehe wer will…

Aktuelle Bewohner Luxuscamp: Tobi, Janine und Joey?

Aktuelle Bewohner Zeltlager: Theresia, Lilo und Almklausi

Raus: Eva, Jürgen, Zlatko, Ginger, Sylvia und Chris