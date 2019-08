Promi BB: Immer mehr feuern gegen Joey Heindle

Dienstag, 13. August 2019 18:08 Uhr

So geht’s heute weiter bei ‚Promi Big Brother‚: Ginger Costello Wollersheim hat sich auf Joey Heindle eingeschossen – seine „falsche“ Art geht ihr auf die Nerven. Selbst Zlatko macht dem Sänger eine klare Ansage.

Auch die zunehmend verzweifelte Eva Benetatou, die seit letzten Mittwoch im Zeltlager nicht kacken kann, ins Visier ihrer Mitbewohner bis Tränen fließen und zu guter Letzt muss sich auch Jürgen Trovato einem knallharten Gruppen-Kreuzverhör nach seinem Match-Abbruch stellen.

Das und mehr heute ab 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Zlatko gegen Joey?

Der arme Joey sorgt im Zeltlager für Gesprächsstoff. Seit vier Tagen lässt er es sich im Luxuscamp gut gehen. Vor allem Ginger geht es auf den Geist, dass er nicht merkt, wie gut es ihm geht und wie schlecht den Zeltlager-Bewohnern. „Wir gehen ihm alle am Arsch vorbei!“, wettert die Blondine, die eigentlich Yvonne Schaufler heißt. Erstaunlich, selbst Zlatko fällt seinem Ziehsohn in den Rücken: „Ja, das habe ich auch gemerkt. Er hat nicht einmal nachgefragt, wie es mir geht.“

Das ist Öl ins Ginger-Feuer: „Der zieht da seine Ein-Mann-Show ab. Das ist nicht ehrlich. Er ist ein Arschkriecher, von der Arschkriecher GmbH. Warte nur bis der Zaun aufgeht, dann sage ich ihm das!“ Doch der muss gar nicht aufgehen.

Wenige Minuten später geigen Ginger und Zlatko Joey durch den Zaun die Meinung…

Eva heult den Schlafsack voll

Im Zeltlager plaudert Eva am Abend fröhlich durch den Zaun mit Luxuscamp-Bewohner Tobi – für Christos „Chris“ Manazidis ganz klar ein falsches Spiel: „Du bist nicht straight! Du hast jetzt nett mit ihm geredet, damit er nachher sagt, komm rüber“, so der Vorwurf. Die „Bachelor“-Zweite von 2019, die wie bereits erwähnt im Camp0 nicht kacken kann, wehrt sich: „Das stimmt nicht. Ich rede mit ihm, weil ich mit ihm reden will!“

Doch das nimmt der Stewardess nun endgültig keiner mehr ab. Youtuber Chris: „Rede doch keinen Dünnpfiff!“ Zlatko bringt es auf den Punkt: „Es ist dir doch keiner böse. Sag‘ doch einfach ehrlich: Ja, es ist so, ich will da rüber!“ So viel Gegenwind ist für die 27-Jährige zu viel: Im Schlafsack lässt sie ihren Tränen freien Lauf.

