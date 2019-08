Promi BB: Joey sehr verzweifelt und Ginger total vergnügt

Nach der Halbzeitshow ist auf dem TV-Campingplatz von ‚Promi Big Brother‚ nichts mehr wie vorher: Völlig neue Gruppen müssen sich in Zeltlager und Luxuscamp zusammenraufen. Joey Heindle gerät immer mehr ins Visier seiner Mitbewohner und es stellt sich die Frage: Spielt er ein Spiel oder ist er wirklich so? Kann vielleicht Sylvia den wahren Joey Heindle lesen? Schließlich vertraut er ihr Intimstes aus seiner Vergangenheit an. Chris dagegen redet Klartext mit dem einstigen Dschungelkönig – und wieder fließen Tränen…

Das und mehr über Tag um 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

„Das sind zwei bepisste Wochen“

Zeigt Joey Heindle auf dem „Promi Big Brother”-Campingplatz sein wahres Gesicht, oder spielt er ein Spiel? Der 26-Jährige selbst betont in Dauerschleife, dass er so ist wie er ist. Doch bei seinen Mitbewohnern kommen immer mehr ernsthafte Zweifel auf. Joey spürt das und will wissen, wer noch zu ihm steht. Kaum nach dem Live-Duell im Zeltlager angekommen, fragt er YouTuber Chris, ob zwischen ihnen alles gut ist. Doch Chris liefert ihm nicht die gewünschte Antwort: „Ich kann dich nicht einschätzen. Du weinst jeden Tag, das kann doch nicht sein!“

Joey erklärt, dass er seine Freundin vermisst.

Für Chris kein Grund zum Weinen: „Dann darfst du nicht in so ein Format gehen. Das sind zwei bepisste Wochen. Andere Leute könnten sagen, der macht das irgendwie um Mitleid zu erregen. Natürlich bist du so, wie du bist. Aber pack’ doch mal die Eier in den Sack. Ich habe in der letzten Woche ein, zwei Reaktionen von dir mitbekommen, wo ich dachte, der Dude ist vielleicht nicht der, für den er sich ausgibt! Vielleicht ist das eine Rolle.“

Einmal mehr versteht Joey die Welt auf dem Campingplatz nicht mehr und kämpft mit den Tränen. Darauf kommt Chris in diesem Moment so gar nicht klar: „Warum weinst du denn schon wieder? Ich versuche dir das doch nur zu erklären, weil du mich gefragt hast. Heul doch nicht!“

Gingers Mops-Modenschau

„Ich liebe Klamotten“, verkündet Ginger Costello Wollersheim (die 33 Jahre jung sein soll) im Luxuscamp. „Und jetzt habe ich endlich mal Zeit hier schöne Klamotten anzuziehen – also genieße ich jeden Moment. Es ist ja nicht so, als ob ich nicht genügend Klamotten mit habe”, lässt Ginger ihre Mitbewohner wissen.“ Ich will, dass ich jedes Teil mindestens einmal getragen habe.“

Und diesen Vorsatz scheint die 33-Jährige gleich an ihrem ersten Luxus-Tag auch in die Tat umsetzen zu wollen. Schell wird das Luxuscamp zum Catwalk, Ginger erscheint in zahlreichen Outfits, die mehr zeigen als sie verdecken: „Ich habe mir meine T***en doch nicht umsonst machen lassen. Mein Mann sagt immer, du hast doch so schöne Möpse, lass uns doch daran teilhaben!“

Hier ist unser Bonus-Clip: Joey hat umgeschult und traut Tobine im Standesamt Big Brother Wedding: