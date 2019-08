Promi BB: Schmeißen sie heute Nervensäge Chris raus?

Bei der Campingplatzshow von Sat.1 ist heute Halbzeit. Da kramen C- und Z-Promis tief im Kummerkasten. Andere Teilnehmer entdecken auf einmal tiefe Gefühle: „Irgendwie ist jetzt aus Spaß ernst geworden.“

Wer bei der Fernseh-Show „Promi Big Brother“ gewinnen möchte, braucht die Stimmen der Zuschauer. Deren Herzen und Empathie versuchen die Kandidaten nicht allzu selten mit emotionalen Lebensgeschichten zu gewinnen. Zur Halbzeit der Sat.1-Show haben die ersten Kandidaten bereits Tränen vergossen und Geständnisse abgelegt. Und ja, das erste Promi-BB-Liebespärchen gibt’s auch. Am heutigen Freitagabend entscheidet sich erstmals, wer gehen muss.

Am gestrigen Donnerstagabend sorgte vor allem der überhebliche Youtube-Kotzbrocken Christos „Chris“ Manazidis für Zoff im Zeltlager. 1,95 Millionen sahen zu. Neuer Staffelrekord! Nicht wenige Zuschauer wünschen sich, dass der Chauvinist heute als Erster rausfliegt. So jedenfalls ein Trend auf Twitter.

Eva mit Kurzaufenthalt im Luxuscamp

Am Ende fordert Big Brother die Zeltlager-Bewohner auf, ihr Schicksal in die Hand eines Bewohners zu legen. Chris soll es richten. Im Sprechzimmer erfährt er, was genau das bedeutet: Er muss drei Bewohner auswählen, die ins Luxuscamp umziehen dürfen. Grund zur Freude haben Ginger Costello Wollersheim (eigentlich Yvonne Schaufler), Sylvia Leifheit und Bachelor-Zweite Eva Benetatou. Aber für mehr als einen Schluck Champagner und eine Zigarettenlänge reicht es für Eva nicht: Die Zuschauer schicken sie sofort wieder ins Zeltlager zurück.

Ganz am Anfang der Staffel waren alle Augen auf den TV-Auftritt der lange von der Bildfläche verschwundenen „Big Brother“-Legende Zlatko Trpkovski (43/“Ich vermiss‘ dich wie die Hölle“) gerichtet. Der Ärger über seinen damaligen „Big Brother“-Mitbewohner und heutigen Ballermann-Star Jürgen Milski (55) überraschte die Zuschauer.

„Erst vor drei Jahren hat er wieder gesagt, ich wäre anscheinend nicht klar gekommen mit dem Ruhm“, erklärte Zlatko. Doch er wirkt erstaunlich farblos – aber deutlich gereift.

Die Leipziger „Schauspielerin“ Janine Pink Meißner (32/“Köln 50667″) musste sich unterdessen eingestehen, dass sie vielleicht, anders als vor der Sendung angekündigt, doch nicht Single bleiben könnte. Zusammen mit „Love Island“-Schönling Tobias Wegener (26) hat sich bereits das erste mögliche Pärchen gefunden. „Irgendwie ist jetzt aus Spaß ernst geworden“, gestand Pink.

„Ohne Janine geh ich nirgendwo hin“, entschied Wegener. Süß!

Die Promis packen aus

Die Frau von „Rotlichtgröße“ (die er übrigens nie war) Bert Wollersheim, „Ginger Costello“ Wollersheim (33), löste gleich zu Beginn mit ihrer Geschichte über ihren gewalttätigen Ex-Partner Wirbel aus. Schlagersänger Almklausi (50/“Mama Laudaa“) offenbarte den Zuschauern in den ersten Camping-Tagen den frühen Tod seiner Eltern. Model Teresia (27/“Germany’s next Topmodel“) schluchzte über das schlechte Verhältnis zu ihrer Familie.

Erst hart und dann ganz weich zeigte sich TV-Detektiv Jürgen Trovato (57/“Die Trovatos – Detektive decken auf“). Zunächst brachte er Sänger Joey Heindle (26) zum Weinen. „Mach es nicht“ riet er dem jungen Wahl-Schweizer, als dieser von seinen Pläne, eine Produktionsfirma für Musikvideos zu gründen, erzählte. Nur zwei Tage später bekam der Detektiv selbst feuchte Augen, als er Youtuber Chris (32/“Bullshit-TV“) von seiner Zeit im Kinderheim erzählte.

Wer fliegt als Erster?

„Ich kann seit Tagen nicht auf Toilette gehen“, klagte „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou (27) und enthüllte damit ein Geheimnis der etwas anderen Art. Die Zuschauer stimmten am Mittwoch jedoch dafür, den Campingplatz-Bewohnern Kaffee zu gönnen. Der schien seine Wirkung entfaltet zu haben. „Es hat geklappt“, freute sich die selbst ernannte griechische Prinzessin als sie von der Toilette wieder kam.

Nach gut einer Woche in Deutschlands TV-Knast heißt es heute. bei den Kandidaten bangen. Dann können die Zuschauer entscheiden, wer weiter bei „Promi Big Brother“ dabei sein darf und wer den Campingplatz verlassen muss und keine Chance mehr auf die 100.000 Euro Gewinn hat.

Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Joey Heindle, Tobi Wegener, Janine Pink, Ginger Costello Wollersheim, Sylvia Leifheit

Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Chris, Almklausi, Jürgen Trovato, Zlatko, Lilo von Kiesenwetter, Theresia, Eva Benetatou. (dpa/KT)