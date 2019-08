Promi-BB-Steckbrief (1): Theresia Fischer

Dienstag, 6. August 2019 13:19 Uhr

Am 9. August startet die siebte Staffel von ‚Promi Big Brother‚. Die Kandidatenliste ist ziemlich enttäuschend – durchweg Leute is dem C- und Z-Promi-Universum. Wir stellen alle Bewohner vor.

Theresia (27), „Germany’s next Topmodel„-Kandidatin, ist als Werbemodel und Influencerin unterwegs. Die 24-stündige Kamerabeobachtung bei „Promi Big Brother“ macht für Theresia den Reiz aus: „Da kann ich mich zeigen, wie ich bin. Die Zuschauer und meine Fans werden viel über mich erfahren: Ist sie wirklich immer so happy? Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Wie reagiert sie in Stresssituationen?“

Beinverlängerung

Die 27-Jährige sieht sich als seelisch stark an. Ein Grund liegt in ihrer Beinverlängerung um 8,5 Zentimeter: „Die Verlängerung hat mich beflügelt! Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes über mich hinausgewachsen, habe ganz viel Selbstbewusstsein gewonnen.“ Mit Konflikten, die während „Promi Big Brother“ innerhalb der Gruppe auftreten könnten, weiß das Model umzugehen: „Ich gehe offensiv auf jeden zu, schweige nichts tot. Ich mag keine negative Energie, will Konflikte auflösen und klären – am liebsten durch Gespräche und nicht durch Streit. Ich bin nicht nachtragend und verzeihe schnell. Manchmal zu schnell.“