Promi-BB-Steckbrief (2): Tobi Wegener

Dienstag, 6. August 2019 23:40 Uhr

Promi Big Brother lädt ab Freitag, 9. August (20:15 Uhr, täglich live in SAT.1) Prominente aus unterschiedlichsten Welten für zwei Wochen in seinen Kosmos ein. Wir stellen alle Kandidaten wie immer in Wort und Bild vor.

Tobi Wegener (26), Frauenschwarm aus „Love Island“, gibt sich bestens vorbereitet auf seine „Promi Big Brother„-Zeit: „Ich befürchte, dass es wohl nicht allzu viel zu essen geben wird. Ich habe mir auf jeden Fall vorher schon etwas angefuttert, damit ich ein Polster habe und nicht so abgemagert wieder rauskomme. Ich achte enorm auf meine Ernährung.“

Eine Frau und zwei Kinder

Der gelernte Maler und Lackierer ist Single, hat jedoch klare Wünsche für seine Zukunft: „Eine passende Frau und zwei Kinder, ein schönes, strukturiertes Leben. Die Richtige wird schon kommen, da glaube ich ans Schicksal. Und beruflich würde ich mich gerne in weiteren TV-Shows sehen.“

Und wie sieht Plan B von Tobi aus? „Ich erlebe jetzt einen Hype und warum soll ich den nicht mitnehmen? Wenn das mal nicht mehr läuft, kann ich jederzeit in meinen alten Beruf zurückkehren. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, mir die Finger schmutzig zu machen.“