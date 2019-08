Promi BB: Sylvia Leifheit zieht sich vor dem Einzug im „Playboy“ aus

Mittwoch, 7. August 2019 14:58 Uhr

Hand aufs Herz: Früher lichtete der Playboy Stars ab, die jeder kannte. Allerdings hat sich die Zeit gewandelt: Mittlerweile müssen die meisten erst einmal googeln, welche vermeintliche Promi-Dame sich auf dem Cover des legendären Herren-Magazins im Gewand der Liebe präsentiert. Zum Beispiel Sylvia Leifheit. Sylvia wer?

Die Septemberausgabe des Magazins präsentiert Schauspielerin Sylvia Leifheit (43), die der ein oder andere aus der Serie „Die rote Meile“ kennen dürfte. Kleine Erinnerungshilfe: Die lief vor exakt 20 Jahren bei Sat.1. Aber: Seither war sie in mehr als 60 Filmen und Serien zu sehen, darunter auch in „Notruf Hafenkante“ und „Sterne des Südens“.

Wer sich nicht mehr an die Blondine erinnern kann oder sie tatsächlich nicht kennt, hat ab Freitag die Gelegenheit die 43-Jährige kennenzulernen, denn da zieht sie bei „Promi Big Brother“ ein.

Die Kraft der Urweiblichkeit

Unter der Sonne Ibizas rekelte sich die hübsche Blonde vor der Kamera und hatte unglaublich viel Spaß dabei: „Wir sind in Ibiza und es sieht aus, als wären wir in Marokko oder irgendwie so in der Richtung.“ Angesprochen auf das Shooting kam sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. „Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Alles hatte sich so gut eingegroovt: das Team, das Wetter, die Stimmung … alles super!“ Mit ihren Bildern möchte Sylvia, die bereits mit 15 ihre Modelkarriere begann, auch zwei für sie wichtige Dinge ausdrücken.

„Mir geht es vor allem darum, uns zu erinnern, dass wir zwar in einer Welt voller Sex leben, die Sinnlichkeit ist jedoch abhandengekommen. Das möchte ich den Menschen wieder nahebringen.“

Allerdings liebe sie es „das Objekt der Begierde“ zu sein. In der ‚Bild‘-Zeitung sinnierte Leifheit, die übrigens die Modelagentur „Most Wanted Models“ gründete, weiter über die Aussage hinter ihren Bildern: „Ich möchte die Frauen daran erinnern, wie kraftvoll das Urweibliche wirklich ist. Und die Männer daran, dass sie bitte wieder richtige Männer werden.“ Joa, na dann … Ob sich die Gute mit diesem Gedankenanstoß im Zeitalter der Gender-Diskussion wirklich Freunde macht, sei mal dahin gestellt. Die Info ist jedenfalls angekommen und wir wünschen viel Erfolg im Container.

So geht’s mit dem Playboy weiter

Übrigens gibt der Münchener Burda-Verlag nach 17 Jahren die Lizenz für den deutschen „Playboy“ ab. Das letzte Heft unterm Dach der Hubert Burda Media soll die am 7. November erscheinende Dezember-Ausgabe sein. Berichten zufolge gehen dann 17 Stellen verloren.

Aber: Verlagsleiterin Myriam Karsch und Chefredakteur Florian Boitin wollen das Magazin dann in Eigenregie weiterführen. Das bedeutet womöglich: Das große Geld für echte Stars auf dem Cover wird auf absehbare Zeit wohl nicht da sein.