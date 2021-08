„Promi Big Brother“: Das sind die ersten acht Bewohner

"Promi Big Brother" (v.l.): Eric Sindermann, Daniel Kreibich, Ina Aogo, Mimi Gwozdz; Uwe Abel, Rafi Rachek, Heike Maurer und Melanie Müller sind die ersten acht Bewohner (rto/spot)

03.08.2021 06:12 Uhr

Jetzt ist es raus: Das sind die ersten acht Bewohner der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother". Unter anderem sind Melanie Müller, Ina Aogo und Mimi Gwozdz dabei.

Das Rätselraten hat ein Ende: Sat.1 hat die ersten acht Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ bekannt gegeben. Einige Namen kursierten bereits.

Dabei sind wie spekuliert wurde: Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33), Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Rafi Rachek (31) und Ex-Handballer Eric Sindermann (32). Dieses Trio wird ergänzt durch die Spielerfrau Ina Aogo (32), Lottofee Heike Maurer (68), „The Bachelor“-Doch-Nicht-Gewinnerin Mimi Gwozdz (26), Hellseher Daniel Kreibich und den „sanften Schweinebauer“ Uwe Abel (51).

„Ich hasse WG-Leben.“

Besonders für Melanie Müller könnte die Show zur echten Zerreißprobe werden, gesteht sie doch im Vorab-Interview: „Ich hasse WG-Leben. Jeder hat seine eigene Macke und seinen eigenen Lebensstil, das kann stressig werden. Vor allem, wenn es viele fremde Leute auf einem Haufen sind, die ich wahrscheinlich nicht leiden kann.“ Etwas beweisen will hingegen Mimi Gwozdz: „Ich muss den Leuten auch mal zeigen, dass ich noch eine ganz andere Seite habe als die Heulsuse Mimi vom ‚Bachelor'“.

Reizfigur Rafi

Zur Reizfigur könnte Rafi Rachek werden, der gesteht: „Ich bin kein einfacher Mitbewohner, denn ich habe leider einen Tick: Ich bin Ordnungsfanatiker.“ Ina Aogo sieht der ganzen Sache eher gelassen entgegen und glaubt nicht, dass sie wegen des Verzichts auf Luxus im Container an ihre Grenzen kommen wird: „Ich bin auf dem Land groß geworden, habe auf dem Heuboden geschlafen, kann zelten und auch mal kalt duschen.“

Die neunte Staffel von „Promi Big Brother“ wird ab dem 6. August in Sat.1 ausgestrahlt. Alle weiteren Kandidaten will der Sender am 5. August bekannt geben.