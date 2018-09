„Promi Big Brother“: Das waren die Highlights 2018 – Die Videos!

Samstag, 1. September 2018 10:46 Uhr

Die Dauerüberwachung im TV-Knast ist vorbei. Die mehr oder minder prominenten Bewohner von „Promi Big Brother“ sind ausgezogen. Die elffache „Mutter der Nation“ Silvia Wollny überzeugt die Zuschauer und gewann die sechste Staffel.

Die 53-Jährige setzte sich am späten Freitagabend gegen drei weitere Finalisten durch und gewann 100.000 Euro. Wollny ist die Hauptfigur der RTL II-Fernsehserie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie„. Als Wollny von ihrem Sieg erfuhr, brüllte sie immer wieder „Ich liebe euch“ und brach in Tränen aus. In der Show fiel sie regelmäßig durch ihre markigen Sprüche auf: „Ich bin im Finale. Da kann der Papst mit den Arschbacken klatschen“. Ein anderes Mal erzählte sie hochemotional von ihrer jahrelangen Sucht: „Ich hatte diese Käsesucht, damit habe ich mir die Leber kaputt gemacht. Das war eine schwere Zeit. Ich habe nichts anderes gegessen als Käse. Ich musste den haben.“

Die Frau ohne Namensgedächtnis

Oder das hier beim Einzug! Silvia Wollny zu Cora Schumacher: „Woher kennt man Dich?“ Später zu ihr: „Du musst mir hundertmal am Tag Deinen Namen sagen. Deinen habe ich schon wieder vergessen. Cora. Cora. Cora. Cora Kaffee.“ Überhaupt hatte sie es mit den Namen. Aus Cora wurde Caro, klar, Aus Umut Kekilli Unox und Umuk. Dann gab es für sie noch Katja Gummistiefel, Pasqualo und „die andere Frau über 50“ – gemeint war Nicole Belstler-Boettcher…

Apropos emotional: Diese Staffel war geprägt von gefühlvollen Bekenntnissen der Bewohner. Reality-Show-Profi Sophia Vegas Wollersheim (30) verkündete im „Promi Big Brother“-Sprechzimmer ihre angeblich bis dahin geheime Schwangerschaft. In der Show gestern brachte sie dann auch gleich den amerikanischen Vater ihres Kindes mit.

YouTuberin Katja Krasavice (22) beichtete unter Tränen ihre Abtreibung eines Babys, von dem sie nicht einmal wusste, wer der Vater sein könnte. Und „Love Island“-Kandidatin Chethrin Schulze (26) vertraute ihr eine Fehlgeburt an.

Der Fürst zog gleich wieder aus

Zu dem Zeitpunkt war Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein schon längst nicht mehr im Kölner TV-Haus. Der 64-Jährige sorgte nach Angaben des Senders für den schnellsten Auszug in der „Promi Big Brother“-Geschichte. Schon vor dem offiziellen Beginn der Show hatte der „Immobilienfürst“ das Weite gesucht. Seine Begründung: „Ich kann hier leider nicht bleiben, wenn man nur Wasser trinken darf.“ Ob das ehrlich war, ist bis heute nicht ganz geklärt.

Zwölf mehr oder minder bekannte Prominente hatten sich rund zwei Wochen lang im TV-Knast rund um die Uhr filmen lassen. Dort gab es einen reichen Bereich, die Villa, und die ärmliche „Baustelle“ ohne Betten und Bad – dafür mit Campingklo und ausschließlich kaltem Wasser. In verschiedenen Duellen traten die Teilnehmer gegeneinander an und nominierten einander für den vorzeitigen Auszug. Die Zuschauer entschieden dann, wer gehen musste.

Am Ende wählten sie Chethrin Schulze auf den zweiten Platz, gefolgt von Alphonso Williams (56), Vorjahressieger von „Deutschland sucht den Superstar“, und „Bachelor“ Daniel Völz (33). Sie alle erklärten, viel gelernt zu haben und wahnsinnig stolz auf sich zu sein. „Mich hat das richtig geprägt“, sagte Siegerin Wollny. Und Moderator Jochen Schropp kündigte an: „Promi Big Brother“ wird auch 2019 weiter gehen. (dpa/KT)