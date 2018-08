Promi Big Brother: Die letzten drei Bewohner werden live einziehen

Mittwoch, 15. August 2018 09:45 Uhr

Neun Prominente sind der Einladung von Big Brother bereits gefolgt und ziehen als Bewohner in sein Haus ein. Doch das reicht dem großen Bruder nicht.

In der Start-Show von „Promi Big Brother“ am Freitag, 17. August, um 20:15 Uhr, live in SAT.1, schickt Big Brother zusätzlich drei weitere Bewohner in die prominenteste WG Deutschlands. Diese sogenannten „Secret Bewohner“ werden live in der Show ins Haus einziehen und dort ihre neuen Mitbewohner kennenlernen, die dort vermutlich schon seit heute einsitzen. Bus dahin bleiben ihre Namen geheim.

Denn für die Auftaktshow am Freitagabend wird a) genügend Sende-Material gebraucht und b) ein bißchen Spannung muss schon sein!

Diese neun Prominente ziehen außerdem ins „Promi Big Brother“-Haus: „Internet-Phänomen“ Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56), „Marienhof“-Star Nicole Belstler-Boettcher (55), Reality-Star Sophia Vegas als Sophia Wollersheim (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), Model und Frauenschwarm Johannes Haller (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Hellseher Mike Shiva (54).

Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren die Show. Zwei Wochen lang meldet sich das Duo jeden Abend (täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr) live vom „Promi Big Brother“-Gelände in Köln. Sie führen durch die Tageszusammenfassungen und die Live-Duelle und analysieren die neuesten Entwicklungen in Deutschlands prominentester WG.

Im Anschluss an jede Show laden Jochen Bendel und Melissa Khalaj auf Sixx zu „Promi Big Brother – Die Late Night Show“.