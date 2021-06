Promi Big Brother: Hier ist noch ein Schwung neuer Namen

26.06.2021 18:45 Uhr

Die neunte Staffel „Promi Big Brother“ startet 6. August 2021 in SAT.1. Drei Wochen lang begeben sich die Prominenten in die Welt von Big Brother und leben unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Jetzt wurden weitere Kandidaten enthüllt.

Neben Daniela „Danni“ Büchner (43), Sängerin Melanie Müller (33), Ex-Handballer und DDR-Politiker-Enkel Eric Sindermann (32) sowie Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang (34) wurden jetzt weitere Personalien kolportiert.

Fitnessgranate Dominic Harrison

So soll auch der Deutsch-US-Amerikaner, Tattoo-Monster, Fitnesstrainer und Influencer Dominic Harrison (29) mit an Bord sein. Das behaupte die „Bild“-Zeitung. Mit seiner Ehefrau Sarah Harrison (30, „Der Bachelor“) und den Töchtern Mia Rose (3) und Kyla (zehn Monate) sei er nach München zurückgekehrt heißt es. Die Webvideoproduzentin nahm 2015 an der Containershow teil.

Ferner soll Antiquitätenhändler Paco Steinbeck (46) aus der RTL-Trödelshow „Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“ (RTL) dabei sein. Auch

„ein ehemaliger ‚Bachelor‘-Kandidat“ sei dabei. Hier konnte das Blatt allerdings nicht mit einem Namen aufwarten.

Selbstverständlich wollte SAT.1 auch diese Personalien nicht bestätigen.

David Hasselhoff liefert Titelsong

Schauspieler und Sänger David Hasselhoff darf nach seinem Gastspiel auch wieder mal vorbeischauen und sein neues Album promoten. „Party Your Hasselhoff“ erscheint am 3. September. Bereits gestern erschien mit „The Passenger” einer Cover-Version des Iggy-Pop-Gassenhauers, die erste Single nebst Video aus dem neuen Album. Der Track (siehe Video ganz unten) wird auch der Titelsong für die neue Staffel des SAT.1-Sommerevents.

Im September 2013 nahm er an der Sat.1-Spektakel teil, verließ die Show nach vier Tagen mit der Begründung, dass angeblich sein Vater erkrankt sei.

Sendezeiten von „Promi Big Brother“

Drei Wochen lang begeben sich die Prominenten in die Welt von Big Brother und leben unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Live-Shows von „Promi Big Brother“ aus Köln. Im Anschluss laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel zu „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ ein, ebenfalls täglich live in SAT.1.

„Promi Big Brother“ ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn.