„Promi Big Brother“: Nacktshow von Danny und Eric – hier ist das Video

"Promi Big Brother": Das war die Stripshow von Danny und Eric

14.08.2021 08:59 Uhr

Danny Liedtke und Eric Sindermann erwarben sich Freitagabend mit einem Nacktauftritt Sendezeit bei Promi Bg Brother. Ob das fpr einen ikonischen Moment in der Geschichte der Containershow reicht, wird sich zeigen.

Am Freitagabend gab es zur später Stunde bei „Promi Big Brother“ noch eine kleine Nacktshow von Serien-Schauspieler und Influencer Danny Liedtke (31) und DDR-Politerenkel Eric Sindermann (33).

Melanie Müller stichelt

Nachdem Danny und Eric schon im Badezimmer blank gezogen haben, führen sie ihre Nackt-Party im Whirlpool fort. Dabei kommen sie mal wieder auf ihr Lieblingsthema: Sex! Dabei diskutieren sie auch andere Vorlieben. Auch die die Ladies haben zu diesem Thema eine klare Meinung.

Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33) amüsierte sich über das bisschen Danny und den kleinen Eric: „Das Witzige ist, dass ihr euer Teil in eine kleine Hand reinkriegt“. Weiter stichelte sie in Richtung Eric: „Ich habe deine Ente gesehen. Mit einem Zahnstocher kann man keine Sahne schlagen.“

„Mauerblümchen“ Payton

Ex-Seriendarsteller Pascal Kappés (31) fragte die erst 21-jährige Influencerin Payton Ramolla neugierig: „Haste was an dir gemacht?“ Ihre Antwort: „Nur Brüste.“ Das Mädchen gestand in der nächsten Fragerunde bislang weniger als fünf Sex-Partner gehabt zu haben. Ex-Handballer und Prahlhans Eric („Ich hatte schon 5000 Frauen“) will das nicht so recht glauben: „Sie will nur das Mauerblümchen spielen, die perfekte Frau. Das ist gut für ihre Karriere.“

Dann ging’s um Analsex und die Müllerin plauderte aus dem Nähkästchen: „Das Schönste, was es gibt.“ Das alles zeigt unser Video!