Promi Big Brother: Natascha Ochsenknechts Ex Umut zieht ein

Samstag, 18. August 2018 09:39 Uhr

Nach dem schnellen Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) bringt Big Brother einen neuen Bewohner in die Containeranlage in Köln. Ex-Fußballstar Umut Kekilli (34) zieht heute Abend (22:15 Uhr, live in SAT.1) ins „Promi Big Brother„-Haus.

Wird Deutschlands härteste Herberge auch für den Sportler zu hart? Umut Kekilli, der Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht, vor seinem Einzug: „Nur weil jemand aufgegeben hat, muss ich ja nicht aufgeben. Die kennen sich alle schon ein paar Tage und ich muss mich in die Gruppe erst mal einfügen.“

Ferner erklärte er: „Als ich gefragt wurde, wusste ich direkt, dass ich bei „Promi Big Brother“ mitmachen möchte. Es ist ein Erlebnis und eine Möglichkeit, dass die Leute mich auch mal persönlich kennenlernen, unabhängig von meiner Ex-Beziehung. Ich würde mir wünschen, dass die Leute später sagen: ‚Wow, der Kekilli ist ein echt cooler Typ!‘ Das würde mich glücklich machen.“

Der 34-jährige Single hat bereits ein Auge auf seine künftigen weiblichen Mitbewohnerinnen geworfen: „Alle Frauen haben was Besonderes und sind schön. Aber Schönheit ist nicht alles. Sie muss auch was auf dem Kasten und im Kopf haben. Klar freue ich mich auf die Frauen – das ist als Mann doch normal.“

Vorbereiten konnte sich Umut auf die Show nicht, wie er weiter verrät: „Durch den frühen Auszug eines Bewohners war mein Einzug ja eine Nacht- und Nebelaktion. Deswegen habe ich wenig geschlafen und musste schnell meinen Koffer packen. Meinen Eltern, die gerade in der Türkei sind, habe ich noch Bescheid gegeben. Aber diese Gelegenheit ist einmalig und ein Abenteuer, das man nicht missen will.“

Also vormerken: „Promi Big Brother“ heute ab 22:15 Uhr live in SAT.1!