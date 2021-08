„Promi Big Brother“: Paco mit neuem Look – Bäcker Uwe legt Hand an

"Promi Big Brother": Paco mit neuem Look - Bäcker Uwe legt Hand an

15.08.2021 19:34 Uhr

Dass "Promi Big Brother" Weltraum-Tourist Papis nicht mit seinen Emotionen hinterm Berg hält, ist kein Geheimnis. Doch das war im Leben des internationalen Topmodels nicht immer so. Lange Zeit musste er, aufgrund seiner strengen Erziehung, seine Tränen zurückhalten.

Auf dem Big Planet legt Superhändler Paco Hand an seiner Gesichtsbehaarung an und verwandelt sich dank Umstyling-Tipps seiner Mitbewohner:innen in Super-Paco. Und der “Promi Big Brother”-Servicetipp am Sonntag: Bauer Uwes Geheimrezept für ein süßes Leben auf dem Planeten des großen Bruders … Das und mehr heute in Show 10!

Papis Loveday ist enttäuscht von seiner Familie

Im “Promi Big Brother”-Universum hat Model Papis Loveday bislang nie ein Geheimnis aus seinen Emotionen gemacht. Das war allerdings nicht immer so: “Ich fange jetzt erst richtig an, zu schätzen, was ich erreicht habe”, erzählt Papis am Samstag in der Raumstation seinem Mitbewohner Rafi Rachek, der ja später von den Zuschauern rausgewählt wurde. Zwar sorgt er für seine Familie im Senegal, doch oft leidet er auch darunter. “Ich arbeite so hart, um meine Familie, meine Mutter happy zu machen. Aber die machen mich nicht alle happy. Meine Mutter schon, aber alle anderen nicht. Die kümmern sich nicht, fragen nicht ‘Wie gehts dir?’. Da ist keiner, der dich richtig schätzt, so wie du bist.”

Papis erzählt von der strengen Erziehung, die er genossen hat: “Ich habe viele Jahre nicht mehr geweint, seitdem ich sechs Jahre alt war. Ich habe erst wieder geweint, als ich 20 war, als ich meine Familie im Senegal gelassen habe und nach Frankreich gekommen bin. Ich habe meine Mutter vermisst. Jede Nacht habe ich geweint wie ein Kind. Ich habe so lange nicht geweint, weil ich das immer zurückhalten musste.”

Paco Steinbeck legt Hand an

Endlich im Luxus des Planeten angekommen, erhält Superhändler Paco Steinbeck seinen Koffer und auch seine Rasierutensilien. Eine seiner ersten Amtshandlungen: Eine ausgiebige Rasur. Zur Belustigung seiner Mitbewohner:innen lässt sich der Superhändler nur einen Oberlippenbart stehen: “Oooooh, du siehst aus wie Super Mario!”, begrüßt Danny Liedtke den frisch Getrimmten, der mit seinem neuen Look für großes Gelächter sorgt. Paco lacht: “Superhändler, Super-Paco!” Danny fordert: “Lass das jetzt so.”

Gesagt, getan: Paco rasiert seinen Bart nochmal nach: “Geil, Alter”, freut sich Danny. Die Komplimente wirken: Für den perfekten Auftritt fragt Paco noch nach Dannys Brille und komplettiert sein Outfit mit einem Hawaiihemd. “Man darf sich selbst nicht so ernst nehmen und einfach jeden Scheiß mal mitmachen.”

Uwes Abel galaktisches Kuchen-Rezept

Bauer Uwe betreibt mit seiner Frau Iris seit Jahren sehr erfolgreich auf seinem Hof ein Café: “Bauer Uwes Lütje Deel” ist bekannt für seine leckeren Kuchen und Torten. Und seitdem Uwe seinen Beruf als Landwirt an den Nagel gehängt hat, ist er der Haupt-Bäcker in seinem Haus. Nicht nur in die Herzen seiner Gäste backt sich der 51-Jährige – auch seine Mitbewohner:innen sind begeistert von den Kuchenkreationen, die er auf dem Grill des Big Planet zubereitet.

Bauer Uwes Lieblingskuchen á la „Promi Big Brother”

Rührteig

125 g flüssige Butter

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

3 Eier

200 g Mehl

2 gestrichene EL Backpulver

ca. 2 EL Milch

Spritzer frischen Zitronensaft

Früchte, z.B frische Beeren oder Äpfel

Zubereitung

Flüssige Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz und Zitronensaft vermengen und nach und nach die Eier mit dem Handmixer unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und mit der Milch in zwei Portionen kurz unterrühren. Teig in eine Springform füllen, glatt streichen und die Früchte hinzufügen.

Geheim-Tipp von Uwe: „Mit Zimt und Zucker bestreuen, damit es schön knirscht.”

Aktuelle Bewohner:innen Raumstation

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Babs Kijewski (Alter geheim), Profi-Anglerin und Reisebloggerin

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Pascal Kappés (31), Soap-Darsteller

Payton Ramolla (21), Influencer-Küken

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Aktuelle Bewohner:innen Big Planet

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer

Daniela Büchner (43), Reality-Star

Paco Steinbeck (46), Superhändler

Jörg Draeger (75), TV-Ikone und Gameshow-Legende

Gitta Saxx (56), Jahrhundert-Playmate