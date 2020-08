24.08.2020 06:35 Uhr

„Promi Big Brother“: Sascha Heyna muss Märchenland verlassen

Sascha Heyna musste am Sonntagabend das Märchenland verlassen. Erstmals hatten sich die Bewohner zuvor in einer offenen Nominierung gegenseitig auf die Abschussliste gesetzt.

Sascha Heyna (45) ist raus. Der Moderator musste am Sonntagabend das „Promi Big Brother„-Haus verlassen, nachdem die Bewohner zuvor die Karten auf den Tisch gelegt hatten. In einer offenen Nominierung in der Studio-Arena nannten sie vor ihren Mitstreitern jeweils den Namen des Bewohners, der das Haus ihrer Meinung nach verlassen sollte. Neben Ikke Hüftgold (43), der sich im Spiele-Duell namens „Thronfolger“ dem „Prince Charming“-Star Aaron Königs (25) geschlagen geben musste, standen nach der Nominierung auch Ramin Abtin (48) und Sascha Heyna auf der Abschussliste. Sie wurden jeweils vier Mal nominiert.

Im Zuschauer-Voting zog Heyna den Kürzeren und musste den TV-Container von Sat.1 verlassen. „Ich nehme es keinem übel. Ja, ich bin überrascht, aber ich werde es niemandem nachtragen“, erklärt Heyna nach dem Auszug. Die finale Woche bei „Promi Big Brother“ ist somit angebrochen. Im Rennen um den „PBB“-Titel sind noch folgende Kandidaten: Ikke Hüftgold, Ramin Abtin, Aaron Königs, Kathy Kelly (57), Katy Bähm (27), Emmy Russ (21), Werner Hansch (82), Mischa Mayer (28) und Simone Mecky-Ballack (44).

(jom/spot)