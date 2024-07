Auch 24/7-Livestream ist wieder geplant „Promi Big Brother“: Sat.1 zeigt die neue Staffel im Herbst

Jochen Schropp und Marlene Lufen sind bei "Promi Big Brother" ein eingespieltes Team. (ae/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 13:03 Uhr

Fans von "Promi Big Brother" müssen wohl nicht mehr allzu lange warten. Die neue Staffel startet im Herbst, wie der Sender jetzt ankündigt. Auch einen 24/7-Livestream wird es dann wieder geben.

Bereits im Finale der vergangenen Staffel "Promi Big Brother" hatten Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (53) am 4. Dezember 2023 verkündet, dass es auch 2024 eine Ausgabe des Promi-Containers geben wird. Und darauf müssen die Zuschauer wohl nicht mehr allzu lange warten. "Sat.1 zeigt 'Promi Big Brother' diesen Herbst", erklärt Sat.1-Sendersprecher Christoph Körfer auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Wer wird Nachfolger von Yeliz Koc?

Wie bereits 2023 sollen die prominenten Bewohner dann wieder rund um die Uhr zu beobachten sein: "Und natürlich gibt es einen 24/7-Livestream auf Joyn." Wer in den TV-Container einziehen wird, das bleibt jedoch noch ein Geheimnis. "Alle weiteren Details gibt Big Brother rechtzeitig bekannt", betonte Körfer.

Die erste Promi-Ausgabe lief im Jahr 2013. Anfangs zeigte Sat.1 sie im späten August. Seit der Staffel 2022 lief die Show erst später im Jahr. Im vergangenen Jahr zogen 13 Bewohner am 18. November in den Container, der einen neuen Standort bekommen hatte. Während die erste Staffel von "Promi Big Brother" 2013 noch in Berlin entstand, zog die Produktion 2014 nach Köln-Ossendorf um. 2023 hieß es dann: "'Big Brother' wird Köln treu bleiben und zieht nach Bocklemünd."

Zwei Wochen lang konnte man via TV oder Joyn-Livestream die Geschehnisse im TV-Container verfolgen, in dem auch das getrennte Ehepaar Iris und Peter Klein (57) aufeinander traf. Den Sieg konnte aber schließlich die einstige "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc (30) einheimsen.