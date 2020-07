„Promi Big Brother“ schickt Bewohner in eine märchenhafte Welt

"Promi Big Brother" startet im August in die achte Staffel. Ein erster Trailer zeigt eine Märchen-Welt, die auf die Bewohner warten könnte.

„Promi Big Brother“ geht bald in eine neue Runde. Ein erster Trailer lässt erahnen, dass auf die Promi-Bewohner des TV-Containers eine Märchen-Welt wartet. „Der große Bruder hielt Ausschau nach bunten, leuchtenden und glamourösen Zeitgenossen und nahm Zornböschen, Funkelstilzchen, Schneevipchen und Konsorten in Märchenhaft“, heißt es in der dazugehörigen Ankündigung des Senders, die auf berühmte Märchen anspielt. Im kurzen Clip, der demnächst Online und im TV zu sehen sein soll, sind dann die bekannten Figuren wie Dornröschen oder Schneewittchen zu sehen – allerdings in etwas abgeänderter Form. Welche Promis wohl dahinterstecken?

Diese Kandidaten sollen einziehen

Wie die Unterkunft der Kandidaten genau aussehen wird, hat Sat.1 noch nicht verraten. Laut einem Bericht der „Bild“ soll es dieses Jahr ein Schloss und einen Kerker geben. Im vergangenen Jahr mussten die Bewohner auf einem Zeltplatz ausharren oder hatten das Glück und durften im Luxusbereich die Seele baumeln lassen. Die „Bild“ hat zudem unter Berufung auf Produktionskreise berichtet, dass Ballermann-Sänger Lorenz Büffel (41, „Johnny Däpp“), seine Ex-Freundin und ehemalige Miss Germany Carolina Noeding (28), Schauspielerin Jasmin Tawil (37), die Ex-„Bachelorette“ aus der Schweiz, Adela Smajic (27), und Comedian Udo Bönstrup (24) in die neue „Promi Big Brother“-Welt einziehen sollen. Im vergangenen Jahr konnte sich Soap-Darstellerin Janine Pink (33) durchsetzen.

Dann steigt das Finale

Sat.1 wird die große Startshow mit dem Moderatoren-Duo Jochen Schropp (41) und Marlene Lufen (49) am Freitag, 7. August 2020, um 20:15 Uhr, live aus Köln zeigen. Ab da wird täglich um 22:15 Uhr sowie freitags und montags um 20:15 Uhr über die Geschehnisse im Haus berichtet. Ab Montag, 24. August wird täglich um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn gesendet. Am Freitag, 28. August 2020 soll dann das große Finale steigen.

