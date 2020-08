05.08.2020 21:00 Uhr

„Promi Big Brother“: Sind das die fehlenden Kandidaten?

Bricht einer der bislang noch nicht offiziell verkündeten Teilnehmer von "Promi Big Brother" etwa den Altersrekord?

Zwölf Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother„, die ab dem 7. August (20:15 Uhr, Sat.1) ausgestrahlt wird, stehen bereits offiziell fest. 16 werden es insgesamt sein.

81-jähriger Werner Hansch?

Neben den beiden kolportierten Teilnehmerinnen Simone Ballack-Mecky (44) und die Dragqueen Katy Böhm (26) will die „Bild“-Zeitung nun die letzten zwei noch ausstehenden Kandidaten in Erfahrung gebracht haben. Demnach soll auch Sportreporter Werner Hansch in den Container ziehen – sollte sich die Meldung bewahrheiten, wäre die Kommentatoren-Legende mit seinen 81 Jahren der älteste Teilnehmer in der Geschichte des Formats.

Als weiteren Namen nennt „Bild“ Ramin Abrin (48), der seit 2013 als Coach bei der Abnehmshow „The Biggest Loser“ mitwirkt. In beiden Fällen stehen offizielle Statements des Senders – wie auch bei Ballack-Mecky und Böhm – noch aus.

Diese Namen sind fix

Diese zwölf Promis sind hingegen garantiert dabei: Doppel-Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch (56), Musikerin Kathy Kelly (57), Schauspieler und DJ Senay Gueler (44), „Berlin Tag & Nacht“-Schauspielerin Elena Lucia Ameur (26), Reality-Sternchen Emmy Russ (21), „Love Island“-Teilnehmer Mischa Mayer (28), Ex-„GZSZ“-Star Jasmin Tawil (38), Moderator Sascha Heyna (45), Ex-„Bachelorette“ Adela Smajic (27), Comedian Udo Bönstrup (25) und Schlagersänger Ikke Hüftgold (44).

„Berlin Tag & Nacht“-Star Saskia Beecks (32) hätte am kommenden Freitag eigentlich auch bei „Promi Big Brother“ einziehen sollen, allerdings machte sie kurz vor dem Start einen Rückzieher. Für die Soap-Darstellerin rückt Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (27) nach.

