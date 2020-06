„Promi Big Brother“ startet im August in einer XL-Version

"Promi Big Brother" bekommt eine Verlängerung. Statt wie bisher zwei müssen es die Promis nun drei Wochen unter ständiger Beobachtung aushalten. Los geht es im August.

Die achte Staffel der Reality-Show „Promi Big Brother“ gibt es in diesem Jahr in einer verlängerten Version. Statt wie bisher zwei Wochen müssen es die Promis nun drei Wochen lang unter ständiger Beobachtung aushalten. Das teilte der Sender am Mittwoch mit.

Auch der Starttermin wurde bekanntgegeben: „Am Freitag, 7. August 2020, um 20:15 Uhr öffnet sich bei ‚Promi Big Brother‘ für die neuen prominenten Bewohner die Tür zur Welt von Big Brother“. Die Sendungen werden allabendlich live in Sat.1 übertragen. Durch die Shows führen wieder Jochen Schropp (41, seit 2014) und Marlene Lufen (49, seit 2018).

Die Kandidaten sind dagegen noch geheim. Im vergangenen Jahr konnte sich Soap-Darstellerin Janine Pink (33) durchsetzen.

(ili/spot)