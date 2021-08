„Promi Big Brother“-Steckbrief (11): Soap-Darsteller Danny Liedtke

06.08.2021 15:27 Uhr

Acht Bewohner:innen sind bereit zum Abheben! Sie lassen ihr bisheriges Leben auf der Erde zurück und begeben sich in SAT.1 auf eine Mission unter dem wachsamen Auge des großen Bruders: 24 Stunden unter Kamerabeobachtung. Kein Kontakt zur Außenwelt. Nur einer, der die Regeln vorgibt und sie Tag für Tag vor neue Herausforderungen stellen wird: Big Brother.

Eine Ballermann-Sängerin mit Porno-Vergangenheit, eine verschmähte „Bachelor“-Gewinnerin sowie eine polarisierende Spielerfrau mit eingestaubtem Frauenbild. Die Besetzung der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel scheint auf den ersten Blick ziemlich explosiv.

So abgehoben wird die neue „Promi Big Brother“-Staffel

Schon im Vorfeld haben einige Promis schon verlauten lassen, dass sie keine leichten Mitbewohner sind. Ob sich die Stars und Sternchen in Deutschlands bekanntestem TV-Container an den Hals gehen oder ob Friede, Freude, Eierkuchen herrschen wird, zeigt sich ab kommenden Freitag um 20:15 Uhr bei SAT.1. In diesem Jahr schickt der große Bruder seine prominenten Bewohner:innen ins Weltall.

„Promi Big Brother“ ist Danny Liedtkes erstes Reality-TV-Format

Vor seiner TV-Karriere begann Danny Liedtke eine Ausbildung zum Sozialassistenten. Aufgrund einer Hämatophobie, der Angst vor Blut, musste er diese jedoch abbrechen, ebenso wie später seine Metzgerlehre. Nach seinem Umzug nach Köln im Jahr 2012, arbeitet Danny unter anderem als Set-Runner und Skripter bei diversen TV-Produktionen.

Seinen ersten Auftritt vor der Kamera hat er bei der Sendung „X-Diaries“. 2013 erhält er die Rolle des Kevin Buchow im Hauptcast von „Köln 50667“. „Promi Big Brother“ ist das erste Reality-TV-Format für den 31-Jährigen, der seinen Fans jetzt auch seine ganz private Seite zeigen möchte.

Danny Liedtke duscht im Haus nur in Badehose, außer …