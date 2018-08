Promi Big Brother: Umut Kekilli geht und ist stinksauer auf Alphonso

Dienstag, 28. August 2018 10:02 Uhr

Silvia Wollny enthüllt, was sie von Ex-Mitbewohnerin Nicole hält, Daniel Völz trauert um seinen Opa und Ex-Fußballer Umut Kekilli wird von den Zuschauern nach Hause geschickt. Das und mehr passierte am Montagabend bei „Promi Big Brother„. 2,02 Millionen sahen die Show am Montagabend.

Beste Quoten

Die Quoten zeigen, mit der Show geht es nach oben. Das Format wurde nach Jahren der Herumsiecherei von den Zuschauern offenbar endlich angenommen.

Auch der kleine Schwestersender Sixx profitiert vom Format. „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj nach der Ausstrahlung der regulären Promi-BB-Folgen beschert dem Sender „Quoten, von denen Sixx sonst normalerweise nur träumen kann“ (dwdl.de). 430.000 Zuschauer waren zum Beispiel am Sonntag ab 23:50 Uhr dabei.

Das passierte an Tag 10 bei „Promi Big Brother“: Silvia Wollny erklärt in ihrer unvergleichlichen Art, warum sie Ex-Mitbewohnerin Nicole für eine „hohle Fritte“ hält, „Dr. Love“ Johannes Haller berät „Liebestante“ Chethrin Schulze in Herzensangelegenheiten und Daniel Völz zeigt Gefühle, als er sich unter Tränen an den Abschied von seinem geliebten Opa Wolfgang Völz erinnert. Im Live-Duell „Hochstapler“ beweisen Johannes und Daniel das ruhigere Händchen und erspielen Nominierungsschutz für alle Bewohner der „Baustelle“.

Krach mit Alphonso

Bei der anschließenden Nominierung dürfen deswegen alle acht Bewohner ihre Stimme ausschließlich für die „Villa“-Bewohner Katja, Silvia, Cora und Umut abgeben. Von den beiden Nominierten Umut und Katja erhält Ex-Fußballstar Umut die wenigsten Zuschaueranrufe und muss das „Promi Big Brother“-Haus verlassen – nicht ohne vorher Alphonso Williams gehörig seine Meinung zu geigen. „Dass er sich die ganze Zeit meinen Namen nicht merken konnte, finde ich so was von respektlos! Ich habe ihm tausendmal gesagt, wie ich heiße“, erklärt der 34-Jährige nach seinem Auszug.

Aktuelle Bewohner in der „Villa“: Katja Krasavice, Silvia Wollny, Cora Schumacher

Aktuelle Bewohner auf der „Baustelle“: Chethrin Schulze, Daniel Völz, Alphonso Williams, Johannes Haller

Bonus-Clip

Hier hjaben wir ein Video, das es nicht im TV zu sehen gab: Ex-Bewohner Mike Shiva kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus: Endlich darf er wieder sein Lieblingsessen genießen: Fast Food zaubert ihm endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht!