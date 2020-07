Donnerstag, 23. Juli 2020 08:01 Uhr

„Promi Big Brother“: Vier weitere Kandidaten im Gespräch

Die neue Staffel "Promi Big Brother" füllt sich langsam, aber sicher. Diese vier weiteren Kandidaten sind laut Gerüchteküche dabei.

Die „Promi Big Brother„-Gerüchteküche brodelt weiter und hat vier neue Namen für die zwölf Kandidatenplätze ausgespuckt. Laut „Bild“-Informationen sind TV-Shoppingkanalmoderator Sascha Heyna (45), Ex-„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Saskia Beecks (32), Dragqueen Katy Bähm (26) und Partyschlagersänger Ikke Hüftgold (44) dabei. Letzterer demnach anstelle des zuvor gehandelten Ballermann-Sängers Lorenz Büffel (41, „Johnny Däpp“).

Wer ebenfalls dabei sein soll

Soweit die neuen Kandidatennamen, vor wenigen Tagen wurden bereits die ersten Prominamen ins Spiel gebracht. Einziehen sollten demnach: Schauspielerin Jasmin Tawil (38), Ex-Schweiz-„Bachelorette“ Adela Smajic (27), Comedian Udo Bönstrup (25) und Ex-Miss-Germany Carolina Noeding (28). Im vergangenen Jahr konnte sich Soap-Darstellerin Janine Pink (33) durchsetzen.

Die große Startshow präsentieren die Moderatoren Jochen Schropp (41) und Marlene Lufen (49) am 7. August ab 20:15 Uhr live in Sat.1. Von da an wird täglich um 22:15 Uhr sowie freitags und montags um 20:15 Uhr über die Geschehnisse im Haus berichtet. Ab 24. August wird dann täglich ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn gesendet. Das große Finale steigt am 28. August.

(ili/spot)