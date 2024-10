Als Pärchen in den Container „Promi Big Brother“: Mike Heiters aktuelle Freundin und Ex ziehen ein Mike Heiter zieht am 7. Oktober in den „Promi Big Brother“-Container. Er darf sich über die Unterstützung seiner Partnerin Leyla Lahouar freuen, die ebenfalls teilnehmen wird. Eine böse Überraschung wartet aber mit seiner Ex-Freundin Elena Miras auf den Realitystar.