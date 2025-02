Zwei neue Folgen des Promi-Ablegers „Promi First Dates“: Paul Janke trifft auf „Lara Croft von Landshut“

Paul Janke will sich bei "Promi First Dates" nicht nur vorm Zahlen drücken. (smi/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 22:15 Uhr

Ur-Bachelor Paul Janke blamiert sich mit schalen Witzen, "Playboy"-Prinzessin Xenia von Sachsen will einen "besten Freund mit wahnsinnig gutem Sex" und Model Aminata Sanogo würde selbst den "alten Sack" Roland Trettl daten: "Promi First Dates" ist in eine neue Runde gestartet.

Der Promi-Ableger von "First Dates" geht in eine neue Runde. In zwei neuen "Promi First Dates"-Folgen (10. und 17. Februar um 20:15 Uhr bei VOX und RTL+) verkuppelt das Team um Koch Roland Trettl (53) wieder Promis mit Normalos. Die nicht-prominenten Teilnehmer wissen vorher nicht, dass sie auf bekannte Persönlichkeiten treffen.

Video News

Paul Janke (43) hofft darauf, dass sein Date ihn nicht erkennt. Doch der ewige Bachelor, den schon Trettls weibliches Personal anschmachtet, hat Pech. Blondine Christina realisiert sofort, wer da vor ihr sitzt. Doppeltes Pech, denn Paul steht auf dunkle Haare. Immerhin sind die der 37-Jährigen nur gefärbt. Es kann sich also auswachsen.

"In letzter Instanz kein Gefühl" beim Ur-Bachelor

Beim Ur-Bachelor entsteht kein "Wow-Effekt". Auch dann nicht, als sich Christina als "Lara Croft von Landshut" outet, die im knappen Dress und Metalldetektor auf Schatzsuche geht. In der Fotobox versuchen sich die beiden an Rollenspielen und posieren als Polizistin und Schiffskapitän. Er legt seine Hand auf ihren nackten Oberschenkel. Trotz schaler Sexwitzchen des Ex-Bachelors fliegen keine Funken.

Dennoch will Christina ein zweites Date. Paul, der sich schon beim Zahlen (spielerisch) drücken wollte, lehnt ab. Es entstand bei ihm "in letzter Instanz kein Gefühl", druckst er herum.

Xenia outet sich als "Playboy"-Prinzessin

Xenia Prinzessin von Sachsen (38) wünscht sich einen "besten Freund mit wahnsinnig gutem Sex". Doch bisher hatten es die Männer nur auf ihren Adelstitel abgesehen. Schon sechsmal war sie wegen ihres Namen verlobt, wie sie sagt.

Nummer sieben könnte Makoto werden, ein Vermögensverwalter mit Blumenanzug – und einem ironischen Humor, den die Prinzessin nicht versteht. Der Halbjapaner erkennt sein Date nicht. Xenia outet sich irgendwann als Prinzessin mit einer "Playboy"-Vergangenheit. Seine Überraschung verbirgt Makoto hinter trockenem Humor, den Xenia immer besser lesen kann. Am Ende wollen beide ein zweites Treffen, weil das erste noch gar nicht vorbei sei (Makoto). Xenia zeigt selbst Ironie, indem sie von ihr und ihrem Date als den "neuen Beckhams" spricht.

Tony Bauer will lieber "Döner lutschen"

Comedian Tony Bauer (29) trat letztes Jahr bei "Let's Dance" an, dennoch kennt ihn die tanzbegeisterte Grundschullehrerin Celi (22) nicht. Auch weil er seinen beruflichen Erfolg herunterspielt. Als Tony das Energiebündel als Duracell-Häschen bezeichnet, kommt das bei ihr nicht wirklich gut an, weil sie nur Häschen verstanden hat.

Erst im Abschlussgespräch wird Celi klar, wer da vor ihr steht. Aber da haben sich die beiden schon darauf verständigt, sich auf Kumpelebene zu sehen. Tony will mit ihr nur "einen Döner lutschen".

Aminata Sanogo will "alten Sack" Trettl daten

Aminata Sanogo (29) bezeichnet sich als bisexuell, das Model würde sogar einen "alten Sack" wie Roland Trettl (der Koch über sich) daten. Solange unten "alles steht". Insgeheim hofft die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin aber auf eine Frau. Am besten mit dunklen Locken.

Aminata trifft schließlich auf Katja (28). Die hat zwar keine Locken, aber immerhin dunkle Haare. Und ist genauso laut wie sie selbst. Ob Katja irgendwann merkt, dass sie es mit einer aus dem TV bekannten Person zu tun hat, wird bis zum Schluss nicht klar. Wiedersehen wollen sich die beiden Frauen aber.

Raphael Schneiders (54) Zeit bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist schon etwas her, deshalb rechnet der Schauspieler nicht damit, dass man ihn erkennt. So kommt es dann auch. Mit seinem Date-Partner Anthony (42) versteht er sich prächtig, obwohl (oder weil) der "GZSZ" nie gesehen hat. Sie verständigen sich darauf, mal zusammen ins Theater zu gehen.

"Angenehm, kurz und blind"

Chiara Moon Horst (27) ist die Tochter von Jochen "Balko" Horst (63) und Anouschka Renzi (60). Mit ihrer Mutter war sie einmal in der Dokureihe "6 Mütter" zu sehen, ansonsten ist sie in der Öffentlichkeit ein unbeschriebenes Blatt. Chiara stellt sich gegenüber Max (30) dann auch als Studentin mit Ambitionen auf das Lehramt vor, ihre berühmten Eltern erwähnt sie nicht.

Max hat eine Art Date-Tagebuch mitgebracht, das ihm seine Freunde gebastelt haben. Darin soll Chiara das Date mit ihm in drei Worten beschreiben. Sie schreibt "angenehm, kurz und blind". Euphorisch klingt anders. Am Ende stellen beide fest, dass es nicht gepasst hat.