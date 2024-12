Glamouröse Einladung Promi-Gast: Heidi Klum feiert Weihnachtsparty mit Familie Hilton

Heidi Klum feierte mit Familie Hilton eine vorweihnachtliche Party. (jom/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 17:31 Uhr

Heidi Klum war bei Kathy Hilton zu Gast. Die Mutter von Paris Hilton und Schwester Nicky hatte zahlreiche Promis zu einer Weihnachtsfeier in ihr Haus in Los Angeles eingeladen. Die Anwesenden strahlten in festlich glamourösen Looks.

Heidi Klum (51) ist am Wochenende der Einladung von Kathy Hilton (65) gefolgt und hat deren Weihnachtsparty besucht. Die Mutter von Paris Hilton (43) und Schwester Nicky Rothschild (41) hatte in ihr Anwesen in Los Angeles geladen. "Weihnachten bei den Hiltons", schrieb Klum in einem Instagram-Post. "Sind wir verwandt oder ist das nur die Reihenfolge? Fünf Blondinen." Sie fügte zudem den Paris-Hilton-Spruch "That's Hot" hinzu.

Glitzernde Schleifchen-Looks

Auf dem Bild ist das Model unter anderem mit den drei Hilton-Damen zu sehen. Die 51-Jährige trug ein schwarzes Bustierklied mit hohem Beinschlitz und funkelnden Applikationen. Familie Hilton hatte sich ebenfalls in Schale geworfen. Laut "Daily Mail" wählten sie Kleider aus Nicky Rothschilds Festtagskollektion für die australische Designerin Rebecca Vallance.

Kathy Hilton trug eine rote Pailletten-Minirobe mit silbernen Schleifen, Tochter Paris trug eine Variante in Hellblau und Tochter Nicky eine bodenlange Robe mit ebenfalls einer Schleife am Ausschnitt als Hingucker. "In meiner Merlot-Ära", beschrieb Nicky Rothschild ihr Kleid, das sie in einem Instagram-Clip präsentierte. Paris Hilton gab via Instagram-Story zudem einen Einblick in das festliche Ambiente mit geschmücktem Weihnachtsbaum, in der die Gäste die Feier genießen konnten. "Niemand liebt Weihnachten so sehr wie Kathy Hilton", schrieb sie zu ihrem Video, das die aufwendige Dekoration zeigt.

Video News

Weitere Promi-Gäste durften an dem Abend ebenfalls nicht fehlen. So ließen sich unter anderem Sängerin Demi Lovato, Designerin Rachel Zoe (53) und Kathy Hiltons Schwester Kyle Richards (55) die Party nicht entgehen.