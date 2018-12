Promi-X-Mas (3): Sophia Vegas verkündet ihre Pläne

Sonntag, 2. Dezember 2018 10:07 Uhr

Sophia Vegas (vormals Sophia Wollersheim) feiert Weihnachten mit dem Vater ihres Babys. Die 31-Jährige kann das kommende Fest der Liebe kaum erwarten. Für sie hat das diesjährige Fest, dank ihrer ersten Schwangerschaft eine ganz besondere Bedeutung.

Da sie im kommenden Jahr zum ersten Mal Mutter wird, wird sie die Feiertage ein letztes Mal zu zweit mit ihrem neuen Partner Daniel Charlier genießen. „Ich liebe Weihnachten und ich freue mich, dieses Jahr das Fest der Liebe mit dem Vater meiner zukünftigen Tochter und all der Liebe zu zelebrieren, die ich jeden Tag aufs Neue zu spüren bekomme“, schrieb die diesjährige ‚Promi Big Brother‘-Teilnehmerin zu einem Bild von sich und ihrem Liebsten vor einem geschmückten Weihnachtsbaum auf ihrem Instagram-Account.

Quelle: instagram.com

Der Weihnachtsbaum steht schon

Derzeit befindet sich die Blondine jedoch nicht in ihrer neuen Heimat Kalifornien, sondern in New York. Diesen Städtetrip will sie aber sowohl zur Erholung als auch zum Einkaufen nutzen. „Natürlich wurde auch bei uns schon der Weihnachtsbaum geschmückt. Die letzten Dekorationen werden nun in New York entdeckt“, erklärte die Ex von Rotlicht-Größe Bert Wollersheim weiter.