Promi-X-Mas (5): So verbringen Kate und William Weihnachten

Sonntag, 2. Dezember 2018 19:55 Uhr

Die royale Familie rund um Kate Middleton und Prinz William wird die Weihnachtsfeiertage offenbar nicht mit der Queen, sondern bei Großmutter Carole Middleton verbringen.

In diesem Jahr wird Carole Middleton (63) die Weihnachtsfeier für ihre Tochter und deren Familie ausrichten. Die hingebungsvolle Großmutter hat schon einige Bäume für das 4,7 Millionen Pfund teure Anwesen in Bucklebury eingeplant. Auch für die kleinen Prinz George und Prinzessin Charlotte sollen eigene Tannen in den Kinderzimmern aufgestellt werden, die sie selbst dekorieren können, wie der „Telegraph“ berichtet.

Daneben soll es einen modischen Baum mit einem klaren Thema geben, einen weiteren mit diversem Christbaum-Schmuck sowie einen dritten, den ebenfalls die Kinder dekorieren sollen. Des Weiteren sollen Kate und William neben dem klassischen Festtags-Schmaus auch vegane Speiseoptionen haben.

Liegt etwas im Argen mit Meghan Markle?

Kate und William lassen also das Weihnachtsfest in Sandringham gemeinsam mit der Queen in diesem Jahr aus. Das nährt die Gerüchte, dass es zu Spannungen mit dem anderen Thronfolger-Paar, Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle, gekommen ist – beide werden in Sandringham erwartet. Das Middleton-Anwesen könnte insofern ein Refugium sein…