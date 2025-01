85. Hahnenkamm-Rennen Promiauflauf in Kitzbühel: Arnold Schwarzenegger sammelt Rekordspende

Arnold Schwarzenegger bei seinem Dinner mit der "Austrian World Summit"-Mitorganisatorin Monika Langthaler. (jom/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 16:45 Uhr

Kitzbühel ist an diesem Wochenende erneut das Mekka der Skisportfans. Doch das Hahnenkamm-Rennen sorgt auch für einen großen Promiauflauf. Unter anderem ist Arnold Schwarzenegger zu Gast, der bei einem Benefiz-Dinner wieder Spenden sammelte.

Das legendäre Hahnenkamm-Rennen im österreichischen Kitzbühel geht an diesem Wochenende über die Bühne. Während der Super G am Freitag (24. Januar) stattfand, wird am Samstag (25. Januar) die legendäre Streif-Abfahrt folgen. Am Sonntag (26. Januar) wird es dann noch zwei Slalom-Läufe geben. Das Ski-Event lockt jährlich zahlreiche Stars und Sternchen an, die abseits der Piste für Glamour in dem Wintersportort sorgen. Allen voran Arnold Schwarzenegger (77).

Der österreichisch-amerikanische Schauspieler und ehemalige Gouverneur Kaliforniens hat am Donnerstagabend (23. Januar) sein traditionelles Kitzbühel-Event im Hotel Stanglwirt abgehalten. Dabei sammelte er bei dem Benefiz-Dinner mit Auktion erneut für seine "Schwarzenegger Climate Initiative". "Was für eine unvergessliche Nacht", resümierte die Klima-Charity in einem Instagram-Post.

Dank der "Großzügigkeit unserer unglaublichen Unterstützer" sei eine Rekordsumme von 1,55 Millionen Euro für den Klimaschutz bei dem Abend zusammengekommen. Zudem würden 300.000 Euro an die Feuerwehr von Los Angeles für ihren heldenhaften Einsatz bei den Waldbränden gehen. Vor wenigen Tagen gab Schwarzenegger bereits bekannt, dass er aus seiner eigenen Tasche eine Million US-Dollar für die Opfer der Waldbrände spenden werde und zudem mit dem Erlös eines von seinem Team designten T-Shirts Spenden sammeln wird.

Ehre für Giovanni Zarrella

Als musikalischer Act stand Giovanni Zarrella (46) auf der Bühne. "Auf Wunsch von Arnold Schwarzenegger für ihn und seine Gäste singen – und am Ende macht er einfach DAS!", schrieb der Sänger zu einem Clip, der seine Darbietung von Italo-Klassikern zeigt. Am Ende dankte ihm Schwarzenegger persönlich auf der Bühne und animierte ihn dazu, Schwarzeneggers "Terminator"-Schlagwort "I'll be back" zu sagen, was der Musiker direkt in die Tat umsetzte. Ein weiterer Clip, der den Abend in Kitzbühel zusammenfasste, zeigt weitere Promi-Gäste wie Matthias Schweighöfer (43), Mark Keller (59), The BossHoss und Giovannis Ehefrau Jana Ina Zarrella (48).

An diesem Freitag wird dann sicherlich die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt für einen weiteren stargespickten Abend sorgen. Am Samstag zur Abfahrt als Highlight des Wochenendes werden die VIPs dann auf der Tribüne Platz nehmen. Am Freitag zeigten sich dort schon bekannte Gesichter wie Palina Rojinski (39). Die Promis konnten dabei den Sieg des Schweizers Marco Odermatt (27) mitverfolgen, bekamen aber auch schwere Stürze zu sehen. Ski-Ikone Hermann Maier (52), Fußballstar Zlatan Ibrahimović (43) oder Musikstar Hansi Hinterseer (70) wurden ebenfalls abseits der Piste gesichtet.