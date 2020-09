13.09.2020 22:25 Uhr

Promiboxen Oliver Sanne vs. Yasin Cilingir: „Statt Rosen gibt’s Veilchen!“

„Das große SAT.1 Promiboxen“ startet an zwei Samstagabenden. Nach zahlreichen verbalen Haken vorab wird dann nicht mehr auf der Stelle getrippelt. Es wird endlich ganz in echt mit Fäusten gekämpft!

Das Lineup für „Das große SAT.1 Promiboxen“ ist komplett. Die Boxfans dürfen sich am 18. September und 25. September jeweils 20:15 Uhr live in SAT.1 auf spannende Fights an zwei Kampfabenden freuen.

Neben Schlagersängerin Yvonne König als neue Herausforderin von Giulia Siegel, sind drei weitere Paarungen neu hinzugekommen, um ihre offenen Rechnungen im Boxring zu begleichen. Wer wird die Arena mit einem lachenden und wer mit einem blauen Auge verlassen?

Quelle: instagram.com

Oliver Sanne gegen Yasin Cilingir

Schon seit einiger Zeit schwelt der Streit zwischen dem ehemaligen „Mr. Germany“ und RTL-Bachelor Oliver Sanne (33) und seinem Gegner Yasin Cilingir („Love Island“ und „Like Me – I’m Famous“, 29). Auf ihren Social-Media-Channels kam es immer wieder zum virtuellen Fight – Zeit für die reale Abrechnung im Ring.

Quelle: instagram.com

Am 18. September soll sich entscheiden, wer seine schlagkräftigen Argumente besser einzusetzen vermag. Die Ansage von Oliver Sanne fällt deutlich aus: „Yasin! Die Zeit fürs Rosen verteilen bei mir ist abgelaufen – für dich gibts nur noch Veilchen! In Zukunft solltest du dich statt Bleaching-Werbung auf Instagram zu machen, nach einem richtigen Zahnarzt umschauen. Du hast mich nicht umsonst herausgefordert!“ Eine Ansage, auf die Yasin Cilingir nicht so wirklich viel gibt: „Olli, halt dich gut fest! Du hast große Töne gespuckt. Jetzt bin ich gespannt, was du in Köln drauf hast!“

Mehr zum Thema:

Serkan Yavuz gegen Sam Dylan

Serkan Yavuz (27) möchte Sam Dylan (29, „Prince Charming“) am 25. September in Köln auf die Bretter schicken! Die beiden Kontrahenten der letztjährigen „Bachelor in Paradise“-Staffel hatten schon so manches Mal Beef miteinander und können es kaum erwarten, gegeneinander in den Ring zu steigen. Serkan Yavuz macht im Training bereits eine gute Figur und ist sich schon jetzt seines K.O.-Sieges sicher: „Sam, mein kleines Mäuschen, Du kannst mich demnächst Sandmann nennen, weil ich dich schlafen schicke!“

Das möchte Sam Dylan natürlich nicht auf sich sitzen lassen: „Ein gewisser Serkan hat mich herausgefordert. Weil er Angst hat, gegen richtige Gegner zu kämpfen. Serkan ist für mich Schnee von gestern. Ein asozialer Typ, der versucht, sich mit Gewalt über Wasser zu halten. Ich bin so nett und biete ihm diese Showbühne ein letztes Mal! Danach kann er wieder in der Versenkung verschwinden.“

Galerie

So wird geboxt

Die Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal eineinhalb Minuten gegenüber. An jedem Abend finden vier Kämpfe statt.

Quelle: instagram.com

Ringsprecher Kai Pätzmann ruft die Kämpfer bei „Das große SAT.1 Promiboxen“ in den Ring. Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus moderieren die beiden Kampfabende. Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Kämpfe.

Selbstverständlich werden alle Covid19-Regelungen an beiden Kampfabenden strikt befolgt, sowohl im Zuschauerbereich, als auch bei den Sportlern und unmittelbar am Kampf beteiligten Personen. Gemäß BG ETEM wird auf die Einhaltung der „Schutzzeit mit Kontaktreduzierung“ geachtet. Außerdem werden Corona-Tests durchgeführt.

Quelle: instagram.com

Die Paarungen und Sendetermine

Am 18. September treten an:

Matthias Mangiapane gegen Julian F.M. Stoeckel

Carina Spack gegen Jade Britani Übach

Marcellino Kremers gegen Stephan Jerkel

Oliver Sanne gegen Yasin Cilingir

Am 25. September wird es ernst für:

Paul Janke gegen Filip Pavlovic

Elena Miras gegen Anastasiya Avilova

Sam Dylan gegen Serkan Yavuz

Giulia Siegel gegen Yvonne König