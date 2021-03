Prominente Blumenprints: Der Frühling steht in den Startlöchern

Liebt Blumen nicht nur auf dem roten Teppich: Winnie Harlow (kms/spot)

17.03.2021 14:30 Uhr

Auch die Stars wollen den Winter endlich hinter sich lassen. Noch vor dem offiziellen Frühlingsanfang am 20. März gehen Winnie Harlow und Co. in bezaubernden Blumenprints auf.

Blumen, Blüten und Blätter bringen Schwung in den Kleiderschrank. Das finden auch die Stars und begrüßen den Frühling mit tollen floralen Prints.

Kate Upton liebt den Country-Look

Den Anfang macht Top-Model und Schauspielerin Kate Upton (28, „Die Schadenfreundinnen“), die sich auf Instagram für einen frühlingshaften Country-Style entschieden hat. Zum camelfarbenen Hut kombiniert sie eine luftiges Midi-Dress in Creme mit gerafften Ärmeln. Bedruckt ist das Kleid mit kleinen gelben Rosen. Wer dem Outfit etwas Derbes geben möchte, zieht Cowboystiefel oder Boots an. Leichter wirkt es mit Wedges oder flachen Leder-Pantoletten. In jedem Fall sorgt eine Jeans- oder Wildlederjacke für die nötige Wärme, sollte der Frühling sich von seiner kühleren Seite zeigen.

Sylvie Meis setzt auf XXL-Blumen

Sylvie Meis (42) ist da schon deutlich plakativer unterwegs. Sie fragt ihre Follower: „Wer ist noch bereit für den Frühling?“ Zum Beweis, dass sie es nicht mehr erwarten kann, präsentiert sie sich auf Instagram in einem knalligen Maxi-Kleid mit Rüschenkragen. Die leuchtend roten Mohnblumen schreien förmlich nach Sonne und Sommer – ein echter Statement-Look.

Model Winnie Harlow (26) ist gefühlt schon im Sommer angekommen. Sie hat sich gleich für den Bikini entschieden, der mit seinem Orchideen-Muster den Frühling mehr als einläutet. Ergänzt wird der Strand-Look durch ein elegantes Seidentuch mit verspieltem Blumenprint.