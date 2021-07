Prominenter Kriminalreporter in Amsterdam niedergeschossen

Peter R. de Vries wurde nach Angaben der Polizei bei dem Anschlag schwer verletzt.

06.07.2021 23:08 Uhr

Der Journalist gilt als der führende Crime-Reporter der Niederlande - der Anschlag schockt das ganze Land. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Der prominente niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries ist nach Angaben der Polizei mitten in Amsterdam bei einem Anschlag schwer verletzt worden.

Er sei mit einem Kopfschuss ins Krankenhaus eingeliefert worden, bestätigte die Polizei. Über die Hintergründe der Tat wurde noch nichts mitgeteilt.

Anschlag nach einer TV-Show

Der Anschlag hat das Land geschockt, TV-Sender berichteten in Sondersendungen über den Anschlag. Premierminister Mark Rutte und Justizminister Ferd Grapperhaus waren noch am Abend mit der Anti-Terrorismusbehörde zusammengekommen. Politiker mehrerer Parteien und die Journalistengewerkschaft reagierten entsetzt. Die Polizei suchte mit großem Aufgebot nach einem Verdächtigen, der in einem Auto geflohen sein soll.

Gegen 19.30 Uhr hatte ein Unbekannter Medienberichten zufolge beim Leidseplein im Zentrum von Amsterdam auf den 64-jährigen de Vries geschossen, als der Journalist ein TV-Studio verlassen hatte. De Vries hatte kurz zuvor an einer Live-Sendung teilgenommen. Zeugen hatten das Opfer erkannt, auf den sozialen Medien wurden auch Videos vom Tatort verbreitet.

De Vries ist der führende Kriminalreporter der Niederlande und tritt regelmäßig auch als Sprecher von Opfern oder Zeugen bei Prozessen auf. Zurzeit ist er die Vertrauensperson des Kronzeugen in einem großen Prozess gegen das organisierte Verbrechen. Im Zusammenhang mit dem Prozess war bereits 2019 der Anwalt des Kronzeugen erschossen worden.