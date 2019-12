Promis, die 2019 von uns gegangen sind

Nur noch wenige Stunden und das Jahr 2019 ist rum. Viele freudige, unvergessliche und erfolgreiche Momente kommen einem da in den Sinn. Es gab aber auch so einige traurige Tage, denn es sind einige bekannte Gesichter von der Welt gegangen – darunter auch große Ikonen. Einige der bekanntesten haben wir hier zusammengefasst.

Winter

21. Januar Dinah Pfaus-Schilffarth

Die Schauspielerin Dinah Pfaus-Schilffarth wurde nur 45 Jahre alt. Die einstige Darstellerin aus der Daily Soap „Verbotene Liebe“-Darstellerin hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

06. Februar Rudi Assauer

Fußball-Legende Rudi Assauer ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Der einstige Fußball-Manager des FC Schalke soll an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung dahingeschieden sein.

06. Februar Rosamunde Pilcher

Rosamunde Pilcher wurde in Deutschland vor allem wegen der beliebten Verfilmungen ihrer Liebesromane bekannt. Die britische Schriftstellerin verstarb im Alter von 94 Jahren.

19. Februar Karl Lagerfeld

Mode-Zar Karl Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren überraschend, nur einen Tag nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Französischen Medienberichten zufolge soll der Designer schon lange an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten haben und an den Folgen dessen verstorben sein.

Frühling

04. März Luke Perry

Ex-Teeniestar Luke Perry wurde nur 52 Jahre alt. Der beliebte „Beverly Hills, 90210“-Schauspieler wurde auf Grund eines schweren Schlaganfalls ins Krankenhaus ein geliefert, dem Tags darauf erlag. Der beliebte Serien-Darsteller spielte zuletzt in der Netflix-Serie „Riverdale“ und war auch deshalb über Generationen bekannt.

21. April Hannelore Elsner

TV- und Kinostar Hannelore Elsner verstarb am Oster-Wochenende nach kurzer, schwerer Krankheit – sie wurde gerade einmal 76 Jahre alt. Über Jahrzehnte zog sie ein großes Publikum in ihren Bann. Gleichzeitig inspirierte sie Autoren und Regisseure immer wieder zu neuen Meisterwerken.

13. Mai Doris Day

Schon vor Jahrzehnten hatte sich Doris Day aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und so teilte ihre Tierstiftung mit, dass die legendäre Hollywood-Schauspielerin und Sängerin verstorben war. Nur wenige Wochen nach ihrem 97. Geburtstag erlag sie einer schweren Lungenentzündung im Kreise ihrer Lieben.

20. Mai Niki Lauda

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda kämpfte nach einer Lungentransplantation im Sommer 2018 zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. Nur wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag im Februar verstarb die Rennfahrerlegende in Österreich.

Sommer

26. Juni Max Wright (Alf)

Schauspieler Max Wright ist im Alter von 75 Jahren gestorben. In den 80er-Jahren erlangte er durch seine Rolle des Familienoberhaupts Willie Tanner in der Serie „Alf“ weltweite Bekanntheit.

28. Juni Lisa Martinek

Die deutsche Fernsehschauspielerin Lisa Martinek starb mit nur 47 Jahren plötzlich. Im Italien-Urlaub soll die Mutter von drei kleinen Kindern beim Tauchen während eines Bootsausflugs nahe der Insel Elba einen Herzstillstand erlitten haben.

02. Juli Costa Cordalis

Schon im März 2019 erlitt Costa Cordalis nach einem Auftritt einen Schwächeanfall und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wo er einige Wochen verbrachte. Seither war es ruhig um den Schlagerstar. Am Tag nach seinem Tod bestätigte sein Sohn Lucas gegenüber der Presse den Tod seines Vaters. Der „Anita“-Interpret starb zu Hause und im Kreise seiner Familie in Santa Ponca an Organversagen im Alter von 75 Jahren.

06. Juli cameron boyce

Der „Disney“-Star Cameron Boyce starb im Alter von 20 Jahren an den Folgen eines nächtlichen Krampfanfalls. Der „Descendants“-Darsteller soll an Epilepsie gelitten haben und sich auch in ärztlicher Behandlung befunden haben. Der Tod des Kinderstars wurde kurz nach seinem Ableben von seinen Eltern gegenüber der Presse bestätigt.

16. August Ingo Kantorek

„Köln 50667″-Darsteller Ingo Kantorek und seine vier Jahre ältere Frau Suzana verunglückten bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn tödlich. Das Ehepaar war gerade auf dem Weg aus dem Italien-Urlaub nach Hause zu ihrem 18-jährigen Sohn Denis. Das Model wurde nur 44 Jahre alt.

16. August Peter Fonda

Hollywoodlegende Peter Fonda, der durch den Kult-Film „Easy Rider“ berühmt wurde, verstarb an Atemstillstand infolge seiner Lungenkrebserkrankung. Der Sohn von Hollywood-Star Henry Fonda und der zwei Jahre jüngere Bruder von Schauspielerin Jane Fonda wurde 79 Jahre alt.

Herbst

03. September Peter Lindbergh

Star-Fotograf Peter Lindbergh galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre, der maßgeblich das „Supermodel“-Phänomen der 90er Jahre prägte. Der Künstler verstarb im Alter von 74 Jahren.

01. Oktober Karel Gott

Im September 2019 hatte Karel Gott öffentlich gemacht, dass er an akuter Leukämie litt. Eine erste Krebserkrankung am Lymphsystem hatte er wenige Jahre zuvor überstanden. Die „goldene Stimme aus Prag“ starb im Alter von 80 Jahren an den Folgen seiner Erkrankung. Die Anteilnahme war riesig, schließlich begleiteten seine Hits Generationen von Menschen – nicht nur durch den Klassiker „Die Biene Maja“.

12. Oktober Alphonso Williams

Alphonso Williams, der DSDS-Sieger von 2017, starb im Alter von 57 Jahren. Im Sommer wurde beim Gewinner der RTL-Castingshow Prostata-Krebs diagnostiziert. Neun Wochen lang wurde der beliebte Sänger im Krankenhaus behandelt, unterzog sich zuletzt einer Chemotherapie – leider ohne Erfolg.

16. November Walter Freiwald

Walter Freiwald, der seine Karriere Anfang der 90er-Jahre begann, hatte seine schwere, unheilbare Erkrankung erst zwei Wochen vor seinem Ableben öffentlich gemacht. Im Alter von nur 65 Jahren erlag der Moderator und Dschungelcamp-Teilnehmer seinem Krebsleiden.

Winter

08. Dezember Juice Wrld

Der US-amerikanische Rapper Juice Wrld verstarb mit 21 Jahren plötzlich. Nachdem lange nicht klar war, was den frühen Tod des Musikers bewirkt hatte, soll nun feststehen, dass es sich um eine Überdosis verschiedener Opiate gehandelt haben soll.

09. Dezember Marie Fredriksson

Die Sängerin des schwedischen Popduos „Roxette“ ist im Alter von nur 61 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge sei Marie Fredriksson in Folge ihrer jahrelangen Krebsleiden verstorben.

Alle weiteren Artikel zu den Verstorbenen des Jahres 2019 und weitere, sind in unserer Kategorie „Tot!“ zu finden.