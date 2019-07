Promis im Urlaub: Fußballstar Daniel Sturridge sucht seinen süßen Hund

Dienstag, 9. Juli 2019 22:07 Uhr

Heute eine traurige Nachricht in unseren Sommer-Serie „Promis im Urlaub“. Daniel Sturridge will seinen süßen Hund Lucky Lucci zurück. Nach einem Einbruch vermisst der Stürmer sein Haustier und postet verzweifelte Suchmeldungen.

Nach einem Einbruch in sein Haus in Los Angeles vermisst Ex-Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge seinen Hund und ist bereit, für ihn eine hohe Summe zu zahlen. Am späten Montagabend sei in das Haus des 29-Jährigen in Los Angeles eingebrochen worden, postete der sichtlich verzweifelte Fußballer in Videos und Fotos auf Instagram. Dort machte der Fußballer gerade Urlaub.

Sturridge schrieb unter ein Video: „Jemand ist mein Haus in L.A. eingebrochen und hat meinen Hund mitgenommen. Wer auch immer weiß, wer das war: ich zahle Euch Preis. Wie kann man einen Hund klauen? Ich will ihn zurück, ich zahle alles, das ist todernst.“

Quelle: instagram.com

33.000 Euro Finderlohn

In dem Clip ist auch eine zerbrochene Glastür zu sehen. In einem zweiten Video gibt er an, umgerechnet rund 33.000 Euro für den possierlichen kleinen Pommern-Hund zu zahlen.

Sturridges Angaben zufolge wurden bei dem Einbruch zudem Taschen gestohlen. Dass der Hund möglicherweise durch die zerbrochene Glastür ausgebrochen ist, zieht der Ärmste in den Videos und Posts nicht in Betracht…

2013 wechselte Sturridge zum FC Liverpool. Der Vertrag lief jetzt aus, unklar ist, wie es mit ihm weitergeht. (dpa/KT)