Promis im Urlaub: Jenny Frankhauser turtelt mit Hakan auf Mallorca

Jenny Frankhauser (26) und Hakan Akbulut (28) sind frisch verliebt. Aktuell turtelt das Paar auf Mallorca. Die beiden stellen ihre Liebe dabei fleißig auf Instagram zur Schau.

Sonne genießen, am Pool entspannen und Fotos machen. Dem schwer verliebten Paar scheint während dem Urlaub auf Malle jedenfalls nicht langweilig zu sein. Seit gut einer Woche, versorgen uns die Ex-Dschungelcamperin und das Männermodel mit Urlaubseindrücken aus Mallorca. Erst Ende Juni präsentierte die 26-jährige ihren neuen Freund der Öffentlichkeit.

Gestern postete Jenny ein Foto, welches sie gut gelaunt mit dem durchtrainierten Hakan zeigt. Vor einer traumhaften Meer-Kulisse, grinsen die beiden in die Kamera. Dazu schreibt sie: “einfach nur glücklich”.

Auch Bodybuilder Hakan bietet seinen Followern Einblicke in den Urlaub. Die beiden präsentierten sich hier in schicker Abendrobe. Jenny kommentierte das Bild prompt mit schätzungsweise 100 Herzchen.

Jenny hat ihr Liebesglück verdient

Das ganze wirkt fast schon kitschig. Allerdings gönnt man Jenny Frankhauser das Glück. Erst Anfang Juni machte die Halbschwester Daniela Katzenbergers (32) publik, dass sie an einem Lipödem leidet (wir berichteten). Bei der Krankheit handelt es sich um eine fehlerhafte Fettverteilung im Gewebe, welche sich weder heilen noch wegtrainieren lässt. Die 26-jährige litt bis zu ihrer Diagnose sehr an ihrer Figur und versuchte vergeblich ihre “Problemzonen” wegzutrainieren. Auch die Fans der Sängerin gönnen ihr das Liebesglück. Schließlich scheint Hakan sie so zu lieben wie sie ist.