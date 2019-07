Promis im Urlaub: Mario Götze feiert mit Manuel Neuer auf Ibiza

Montag, 1. Juli 2019 21:53 Uhr

Am Wochenende präsentierte sich das frisch gebackene Ehepaar Mario Götze (27) und Ann-Kathrin Götze (29) erstmals der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Manuel Neuer (33) und seiner Ehefrau Nina (26), feierten die Götzes die Eröffnung einer neuen Bar auf Ibiza.

Vergangene Woche genossen Mario Götze und das Model ihre Flitterwochen auf der Balearen-Insel Ibiza. Dabei feierten die Götzes die Eröffnung einer neuen Luxusbar im 7 Pines – „der weltweit ersten Cocktailbar im Stil einer glamourösen Luxusyacht“, wie es im Werbesprech heißt.

Allerdings war Mario Götze nicht der einzige bekannte und hochkarätige Fußballer auf der Party. Auch Manuel und seine Frau Nina Neuer standen auf der Gästeliste.

Manuel war bereits auf Marios Hochzeit

Erst am 19. Juni gaben sich Mario und Ann-Kathrin Götze das Ja-Wort. (wir berichteten). Schon auf der Hochzeit, feierten die beiden mit der Nummer 1 der Nationalmannschaft. Am Wochenende unterstrichen der Bayern-Torwart und Borussia Dortmund-Spieler mit ihrem gemeinsamen Auftritt, dass sie eine enge Freundschaft verbindet.

Neben den beiden Fußballprofis Manuel Neuer und Mario Götze, feierten auch noch zahlreiche andere Stars und Sternchen in der Hotelanlage „7 Pines Resort“ in Sant Josep de sa Talaia im Westen der Insel. So auch die Ratiopharm-Zwillinge Meise, die wohl das bekannteste Zwillingspaar Deutschlands sind.

Der Name der Hotelanlage stammt von den zahlreichen Pinienbäumen, die die Anlage umgeben. Durch die rund 200 Suiten lässt sich erahnen wie groß die luxuriöse Unterkunft sein muss. Die Suiten kosten im Sommer übrigens zwischen 300 Euro und 600 Euro pro Nacht. Dafür bietet das Resort seinen Gästen einen atemberaubenden Ausblick auf eine der rauen Küstenabschnitte Ibizas.