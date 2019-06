Promis im Urlaub: Nicole Scherzinger geht angeln – und dann das!

Mittwoch, 26. Juni 2019 16:04 Uhr

Popsängerin und Gelegenheitsschauspielerin Nicole Scherzinger (40) genoss in den letzten Tagen ihren Urlaub auf der italienischen Insel Capri. Die bietet ihren Urlaubern umfangreiche Freizeitaktivitäten. Doch Scherzinger entschied sich ausgerechnet für das Fischen von Plastikmüll und setzt damit ein Zeichen!

Quelle: instagram.com

Nicole Scherzinger genoss zuletzt die Mittelmeer-Sonne auf der Insel Capri. Auf ihrem Instagram-Kanal hinterließ die Men in Black-Darstellerin bereits zahlreiche Eindrücke ihres Urlaubs. Auf ihrem neusten Post ist Nicole beim Fischen zu sehen. Allerdings fischt die hübsche Schauspielerin keine Fische!

Nicole Scherzinger nutzte eine Bootsfahrt im Tyrrhenischen Meer, um das klare Wasser von Plastikmüll zu befreien. Dabei trug die X-Factor Jurorin einen strahlend, gelben Bikini. Zu dem Foto schrieb Nicole: “Allein in Amerika werfen wir jedes Jahr 100 MILLIARDEN Plastiktüten weg! Es braucht nur 1, um eine gefährdete Meeresschildkröte zu töten, die eine Tüte für eine Qualle hält und sie versehentlich isst”.

Klare Ansage

Nicoles Intention hinter dem Foto ist klar. Sie möchte ihre Follower daran erinnern ihren Müll bewusst in Tonnen zu entsorgen, anstatt ihn aus Bequemlichkeit im Meer zu entsorgen.

„Du brauchst keine Plastiktüten, Trinkhalme und Wasserflaschen. Rette unsere atemberaubenden Ozeane! „Die Welt wird durch dein Beispiel verändert, nicht durch deine Meinung“, so Nicole weiter.

Quelle: instagram.com

Nicole Scherzinger in Bestform

Schon in einem vorherigen Post versuchte Nicole vor allem ihre weiblichen Follower zu inspirieren. Auch auf diesem Foto präsentierte sich Nicole in einem Bikini. Auf den ersten Blick wird klar, dass Nicole in absoluter Top-Form ist! Allerdings gab Nicole Scherzinger zu, dass sie längere Zeit mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte und sich unwohl fühlte. Aus diesem Grund rief sie ihre Abonnenten in der Bildbeschreibung dazu auf, sich so zu akzeptieren wie sie sind!

Allerdings gab Nicole zu hart für ihren Körper gearbeitet zu haben “ Momentan bin ich dankbar für den Körper, für den ich im Fitnessstudio so hart gearbeitet habe. Jetzt belohne ich mich, indem ich hier an einem meiner Lieblingsorte Pasta esse. Italien!”

Nicole Scherzinger scheint zufrieden mit sich zu sein und konnte ihren Urlaub von daher wahrscheinlich in vollen Zügen genießen. Die US-Amerikanerin nahm sich gemeinsam mit ihrer Mutter eine Auszeit am Mittelmeer. Mittlerweile ist sie zurück in ihrer Heimat Hawaii.