Promis reagieren erleichtert auf Trumps Twitter-Rauswurf

09.01.2021 14:30 Uhr

Twitter hat den Account von Donald Trump gesperrt. Diese Nachricht wird von vielen Promis mit Erleichterung, aber auch Gelächter, aufgenommen.

Für Donald Trump (74) ist es ein harter Schlag: Nachdem Anhänger des scheidenden US-Präsidenten das US-Kapitol gestürmt hatten, hat der Kurznachrichten-Dienst Twitter nun dessen Account dauerhaft gesperrt. Damit verliert Trump seinen wichtigsten und direkten Kommunikationskanal zu seinen Anhängern. Zahlreiche US-Promis begrüßen diesen Schritt, fragen gleichzeitig aber auch: „Warum erst jetzt?“

„Veep“-Star Julia Louis-Dreyfus (59) sprach Twitter-CEO Jack Dorsey (44) mit ihrem Tweet sogar direkt an: „Warum zum Teufel hat das so lange gedauert, Jack?“ Model Chrissy Teigen (35), schon immer eine der heftigsten Kritikerinnen Trumps, war hingegen voller Schadenfreude und poste nur einen langen Lacher.

What the fuck took you so long @jack ? https://t.co/1WiVnF09bw

Auch Schauspieler Josh Gad (39, „Prakti.com“) meldete sich zu Wort: „Jetzt müssen wir ihm nur noch die Nuklearcodes abnehmen und dann sollte alles wieder in Ordnung sein“, twitterte er. „Hulk“-Darsteller Mark Ruffalo (53) und Bette Midler (75) bedankten sich lediglich auf Twitter bei Twitter.

All we got to do now is get the Nuclear codes out of his hands and we should be good! pic.twitter.com/ANuN7P97eP

THANK YOU #TWITTER ! Please re-tweet!

„Borat“-Darsteller Sacha Baron Cohen (49), der wenige Stunden vor Trumps Twitter-Rauswurf eben diesen gefordert hatte, schrieb erleichtert: „Twitter hat Trump endlich gesperrt. Wir haben es geschafft!“ Später sprach er in einem weiteren Tweet vom „wichtigsten Moment“ in der Geschichte der sozialen Medien: „Die weltweit größten Plattformen haben den weltweit größten Verbreiter von Lügen, Verschwörungstheorien und Hass rausgeworfen“, so Cohen weiter.

We did it! https://t.co/KFJUB1YvZU

This is the most important moment in the history of social media.

The world’s largest platforms have banned the world's biggest purveyor of lies, conspiracies and hate.

To every Facebook and Twitter employee, user and advocate who fought for this–the entire world thanks you! pic.twitter.com/jihFaOA39G

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) January 9, 2021