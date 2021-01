23.01.2021 17:52 Uhr

Promis und Kollegen trauern um Larry King

Talkshow-Legende Larry King ist am Samstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Zahlreiche Promis und Fernsehkollegen haben sich in den sozialen Medien von ihm verabschiedet.

Der US-Showmaster Larry King ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das wurde an diesem Samstag (23. Januar) auf seinem Twitter-Account bekannt gegeben. Ende Dezember war der Moderator an Covid-19 erkrankt. Auf Twitter und Instagram trauern zahlreiche Promis und Kollegen um die Talkshow-Legende.

Würdigungen für den „Jungen aus Brooklyn“

Von 1985 bis 2010 ging er mit seiner Talkshow „Larry King Live“ beim US-Nachrichtensender CNN beinahe täglich auf Sendung. „Wir trauern um unseren Kollegen Larry King“, sagte CNN-Präsident Jeff Zucker (55) in einer Erklärung. „Der Junge aus Brooklyn hat eine großartige Karriere in Radio und TV hingelegt. Seine Neugier für die Welt trieb seine preisgekrönte Karriere im Rundfunk voran, aber es war der Großmut seines Geistes, der die Welt zu ihm zog. Wir sind so stolz auf die 25 Jahre, die er bei CNN verbracht hat, wo seine Interviews das Netzwerk auf die internationale Bühne gehoben haben.“

Larry King, the longtime CNN host who became an icon through his interviews with countless newsmakers and his sartorial sensibilities, has died. He was 87. https://t.co/eWOnYiwla2 pic.twitter.com/J61Zr0Kk4N — CNN (@CNN) January 23, 2021

Andrew Cuomo (63), Gouverneur des Bundesstaats New York, schrieb auf Twitter: „Larry King war ein Junge aus Brooklyn, der ein Journalist wurde, der die Meinungsmacher interviewte. Er führte über 50.000 Interviews, die die Amerikaner auf klare und deutliche Art informierten. New York spricht seiner Familie und vielen Freunden sein Beileid aus.“

Larry King was a Brooklyn boy who become a newsman who interviewed the newsmakers. He conducted over 50,000 interviews that informed Americans in a clear and plain way. New York sends condolences to his family and many friends. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 23, 2021

Kollege hat viel von ihm gelernt

Der britisch-US-amerikanische Moderator Craig Ferguson (58) twitterte: „Larry hat mir so viel beigebracht. Er war ein wahrer Mensch. Wahrscheinlich hat er mir dieses Wort sogar beigebracht. Mach’s gut Kumpel, danke für all das Lachen.“ Kollege Andy Cohen (52) schrieb auf Twitter: „RIP Larry King! Ich mochte das lockere Format seiner CNN-Show und seine wunderbare Stimme.“

Just heard the awful news about Larry King. He taught me so much. He was a true mensch. He probably even taught me that word.

So long pal, thanks for all the laughs. Say hi to Rickles. #RIPLarryKing — Craig Ferguson (@CraigyFerg) January 23, 2021

RIP Larry King!!!! I loved the easy breezy format of his CNN show, and his amazing voice. — Andy Cohen (@Andy) January 23, 2021

Stars schätzten ihn als Talkshow-Gastgeber

Schauspielerin Kirstie Alley (70) twitterte: „RIP Larry King… einer der wenigen Talkshow-Moderatoren, der dich sprechen hat lassen. Legende.“ Schauspielkollege Thomas Lennon (50) sei „super nervös“ gewesen, als er das erste Mal mit King gesprochen habe, erklärte er in einem Tweet. „Dann lernte ich sein Geheimnis kennen: er war der einfachste Mensch, mit dem man sprechen konnte. Echt, neugierig, komisch. Ein netter Mann und einer der Besten.“

RIP Larry King.. one of the only talk show hosts who let you talk. Lengendary???? — Kirstie Alley (@kirstiealley) January 23, 2021

Super nervous my first time talking to #LarryKing because he’s Larry f-ing King. Then I learned his secret: that he was the easiest person to talk to. Genuine, curious, hilarious. A sweet man, and one of the best Friars. — Thomas Lennon (@thomaslennon) January 23, 2021

Sänger Elton John (73) teilte ein Foto mit Larry King auf Instagram und schrieb dazu: „Immer ein Gentleman. Du hast deine Gäste so charmant behandelt. Es war eine Freude und eine Ehre, Teil deiner Show zu sein.“ Rapper 50 Cent (45) twitterte ebenfalls ein Foto mit dem Talkshow-Host und kommentierte es mit: „Ruhe in Frieden, Legende Larry King. Möge Gott ihn segnen.“

R.i.P To the legend Larry King God bless him. ??? pic.twitter.com/2BwiN5O2rb — 50cent (@50cent) January 23, 2021

