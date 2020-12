17.12.2020 20:51 Uhr

„Promis unter Palmen“ 2021: Hilfe, diese Kandidaten sollen dabei sein!?

In den TV-Trash-Show der großen Privatsender geben sich die immer wieder selben Promis die Klinke in die Hand. Nun gibt's eine erste Kandidatenliste für die Mobbingshow "Promis unter Palmen", in der in diesem Jahr Lästerschwester Désirée Gerda Saskia Pamela Amneris Aida Nick über mehrere Folgen lang Boutiquenbesitzerin und TV-Persönlichkeit Claudia Obert zur Schnecke gemacht hat.

Die zweite Staffel der Show „Promis unter Palmen“ soll offenbar schon im Februar – so es die Pandemie zulässt – in Thailand gedreht werden. Die Gesichter, die dabei sein sollen, sind fast alle keine Neulinge. Und man fragt sich wie lange soll das noch gut gehen? Die „Bild“-Zeitung hat die Personalien öffentlich gemacht.

Schon wieder Willi Herren?

Dazu zählen die Ballermann-Sängerin und Dschungelkönigin von 2015 Melanie Müller (32), der unvermeidliche Willi Herren (45), neben Désirée Nick Vize-Meister im Inszenieren von Trash-TV-Dramen. Auch der rattenscharfe Calvin Kleinen (28, was für ein lächerliche Name!), den die Fummelshow „Temptation Island“ und den VIP-Ableger „berühmt“ machte, soll mitmischen. Sein Kollege, der derzeit im Boulevard schwer angesagte Womanizer Henrik Stoltenberg (24), Enkel von Ex-Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg, soll von der Kandidatenliste der Dschungelcamp-Ersatzshow hinüber zu „Promis unter Palmen“ geflüchtet sein.

Der Currywurstmann will wieder ran?

Ebenfalls aus dem Tal der Z-Promis kommt die 1,57m kleine Elmira „Emmy“ Russ. Die 21-Jährige farblose Blondine mit den Ambitionen zu weltweiter Bekanntheit kennen manche aus „Beauty And The Nerd“ und „Promi Big Brother“.

Ebenfalls aus „Promi Big Brother“ kennt man Bordellbesitzer Marcus Prinz von Anhalt (53) und dann wäre da noch der als „Currywurstmann“ bekannt geworden „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien. Der große Inszenator hat es bislang (wie z.B. im Dschungelcamp) mit Bravour geschafft in ähnlichen Shows geschickt von sich abzulenken und andere in den Mittelpunkt des Desasters zu rücken und selbst trotzdem immer gut dazustehen.

Georgina Fleur will nicht?

Die Nachfolge von Beleidigungskünstlerin Désirée Nick könnte in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ 2021 Elena Miras sein. Die 28-jährige Krawallschwester soll ebenfalls zum Cast der Show gehören. Frisch aus der Fummelshow „Tempation Island“ wechselt angeblich auch DJane Giulia Siegel (46) das Lager.

Auch die unvermeidliche Georgina Fleur (30) hätte dem Bericht zufolge in Verhandlungen gestanden, dann aber mit der Begründung „Ich habe genug Reality-TV gemacht in diesem Jahr“ abgewunken. Danke Georgina – sehr weise Entscheidung für uns schmerzgeplagte Trash-TV-Zuschauer. Irgendwann is auch mal gut.

Galerie

Frauspielerin Katy Bähm unter Palmen?

SAT.1 will ferner nach „Promi Big Brother“ auch die Berliner Drag Queen Burak Bildik alias Katy Bähm (27) für seine Palmenshow reaktiviert haben. Das Sahneschnittchen sieht ja in natura längst nicht so elend billig aus wie seine weibliche Ausgabe und weiß ja auch zu polarisieren! Und darum geht’s ja in derartigen Shows – Leute lange genug miteinander einsperren, und dann gucken was passiert.

Fehlt eigentlich nur noch der Wendler, Helena Fürst und Daniela Büchner -Gewinner der TV-Masterclass „Wie überschätze ich mich am besten?“

Alle diese Namen wurden bislang nicht bestätigt. (PV)