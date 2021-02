„Promis unter Palmen“: Auch Henrik Stoltenberg nach Beef rausgeflogen?

22.02.2021 11:45 Uhr

Aktuell finden die Dreharbeiten für die neue Staffel "Promis unter Palmen" statt und die verspricht feurig zu werden. Nachdem bereits Chris Töpperwien aus der Sendung geflogen sein soll, hat es wohl nun auch Henrik Stoltenberg getroffen.

Was ist da nur los? Bereits im letzten Jahr, bei der ersten Staffel „Promis unter Palmen„, ging es heftig zwischen Desiree Nick und Claudia Obert her! Jetzt sollen die 12 Promis in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen.

Chris Töpperwien flog aus Sendung?

Erst vor wenigen Tagen wurde darüber berichtet, dass Currywurstmann Chris Töpperwien nach einem krassen Streit mit Malle-Sängerin Melanie Müller die Sendung verlassen musste, wie die „Bild“-Zeitung schrieb.

Jetzt soll auch Minister-Enkel Henrik Stoltenberg das gleiche Schicksal widerfahren haben. Wir erinnern uns, der sorgte bereits im letzten Jahr bei „Love Island“ für ganz viel Kopfschütteln.

Wieder Streit mit Melanie Müller

Auch Bonschlonzo Henrik Stoltenberg soll laut der Zeitung in einen Streit mit Melanie Müller geraten sein. Weil Henrik vorzeitig die Koffer packen musste, kehrte ein bereits ausgeschiedener Promi wieder in die Villa zurück. In diesem Fall Willi Herren.

Was Inhalt der Streitigkeiten ist, ist bis jetzt nicht bekannt. Doch ein Produktionsmitarbeiter von „Promis unter Palmen“ erklärt gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Was dort gerade passiert, dagegen ist der Zoff im letzten Jahr ein Fliegenschiss.“ Ohje!

Nicht beim Finale dabei

Übrigens, der Beef zwischen Chris Töpperwien, Henrik Stoltenberg und Melanie Müller soll so heftig entgleist sein, dass man die beiden Männer sogar bei dem Finale, bei dem eigentlich alle Kandidaten nochmals aufeinander treffen sollten, ausgeschlossen hat.

Spätestens wenn die neue Staffel ausgestrahlt wird, werden die Zuschauer das gesamte Ausmaß des Streits sehen. Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ soll der Sender Sat1 im Frühjahr ausstrahlen. Bis dahin müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

Galerie

Das sind alle 12 Promis

Diese 12 einschlägig bekannten Promis kämpfen bei „Promis unter Palmen“ um die 10.000 Euro Siegprämie:

Kathy Bähm

Elena Miras

Henrik Stoltenberg

Prinz Marcus von Anhalt

Patricia Blanco

Melanie Müller

Giulia Siegel

Chris Töpperwien

Emmy Russ

Kate Merlan

Calvin Kleinen

Willi Herren

(TT)