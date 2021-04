„Promis unter Palmen“: Die Highlights aus Folge 2 im Video

"Promis unter Palmen": Die Highlights aus Folge 2

20.04.2021 13:29 Uhr

Gestern flimmerte die zweite Folge „Promis unter Palmen“ über den Bildschirm. Was man alles darüber wissen muss, verraten wir hier im Video!

Gestern lief die zweite Folge von „Promis unter Palmen“ und auch dieses Mal gab es wieder jede Menge Streitereien, Tränen und am Ende musste natürlich wieder ein Promi die Villa in Thailand verlassen…

Bei Patricia fließen die Tränen

Zu Beginn der zweiten Folge sind die Promis überraschend harmonisch unterwegs und fangen sogar an, sich der Gruppe zu öffnen. Ganz vorne mit dabei ist Patricia Blanco, die über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater redet. Ein sehr emotionales Thema für die Tochter von Roberto Blanco, immerhin haben die beiden seit mehr als zehn Jahren keinen Kontakt mehr.



Geheime Absprachen zwischen Katy und Melanie

Doch so schön der friedliche Moment für die Bewohner auch war, dauert es bei „Promis unter Palmen“ natürlich nicht lange, bis es wieder zu Intrigen und Lästereien kommt. Die beiden Team-Kapitäne dieser Folge Melanie Müller und Katy Bähm schmieden nämlich schon vor dem Tagesspiel Strategien, welchen Mitstreiter sie am liebsten loswerden wollen…



Spielt Katy ein falsches Spiel?

Bestätigt Katy Bähm mit dieser Aktion und so viel strategischem Gespür genau den Verdacht von Willi Herren? Der hält die Drag Queen nämlich für falsch und hinterhältig und stellt vor allem die Freundschaft von ihr und Emmy Russ in Frage. Was letztere selbst dazu sagt, zeigen wir im Video.



Dieser Promi musste die Villa verlassen

Trotz aller Taktiken, Strategien und Abmachungen, muss natürlich am Ende jeder Folge ein Promi die Villa in Thailand verlassen. Dieses Mal wurden Patricia Blanco und Calvin Kleinen vom Kapitän des Gewinnerteams – also Katy Bähm – nominiert. Die Entscheidung zwischen den beiden fällt dann allerdings haushoch aus. Wer sich den „Promis unter Palmen“-Sieg abschminken konnte, verraten wir im Video.